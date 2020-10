Her er RBK-børsen etter borteseieren i Sarpsborg

Pa Konate (løftet opp til venstre) scoret sitt første mål for RBK og kan feire tre viktige poeng med lagkameratene. Foto: Christoffer Andersen

Tre nye, viktige poeng for et Rosenborg-lag som holder følge med Molde i kampen om sølvet i Eliteserien. Sjekk RBK-børsen her!

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn