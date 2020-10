Stavanger-talent sikret NM-medalje

Peder Kongshaug (19) tok sølv på 1500 meter i NM.

Peder Kongshaug tok NM-sølv lørdag. Her i aksjon i fjor. Foto: Svein Hagen

Junioren sikret sølvet med tiden 1.48,08.

Dermed slo han tilbake etter at han endte på den sure fjerdeplassen under fredagens 5000 meter. 19-åringen kunne imidlertid glede seg over at han smadret sin egen bestenotering på distansen. Tiden 6.35,35 var over åtte sekunder raskere enn hans gamle personlige rekord.

Allan Dahl Johansson (22) stakk av med gullet på 1500 meter med tiden 1.46,49. Det er ny mesterskapsrekord.

På plassen bak Kongshaug fulgte Sindre Henriksen fra Fana med tiden 1.48,56.

Brødrene Kasper og Sander Tveter endte på henholdsvis 6.- og 12.-plass. Førstnevnte gikk inn til tiden 1.50,28, mens sistnevnte brukte 1.53,87 på distansen. Oddbjørn Mellemstrand og Vegard Rye, som også representerer StavangerSandnes SK, ble nummer 16 og 18.

Lagvenninne i samme klubb, Marit Fjellanger Bøhm, var også i aksjon lørdag. Hun havnet på 4.-plass på 3000 meter med tiden 4.23,67. Ragne Wiklund tok gull på distansen med 4.13,53.

NM i enkeltdistanser avholdes denne helgen i Vikingskipet på Hamar. Det er Asker Skøyteklubb som arrangerer mesterskapet.