Endte uvanlig «måltørke»: Tror Messi er påvirket av maktkampen

Etter bråket i Barcelona denne sommeren har oppmerksomheten rundt Lionel Messis «måltørke» økt i styrke. 12 kamper tok det før stjernespilleren scoret sitt første mål i etablert spill denne sesongen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Den uvanlige «måltørken» til Lionel Messi, har blitt et tema denne høsten før det snudde mot Real Betis lørdag. Og det skjedde etter at hadde han sittet på benken de første 45 minuttene.

– Jeg tror ganske mye uforløst energi ble utløst for Messis del da han omsider fikk spillermålet, sier Petter Veland, Viasat-kommentator og ekspert på spansk fotball, til VG.

Før lørdagens to scoringer, der en av dem igjen kom fra straffemerket, hadde ikke Messi scoret i ligaen siden straffescoringen i åpningskampen mot Villareal 27. september. Han hadde imidlertid puttet tre mål for Barcelona i Champions League, men også der hadde alle kommet på straffe.

Til sammen hadde den argentinske stjernen gått 11 kamper uten mål i etablert spill før han banket inn 4–2 målet mot Real Betis, noe som førte til at Barcelona ligger på 8. plass i La Liga.

– Det klart dette er en spiller som er vant til at alle snakker om ham og setter positive rekorder. Han er på rekordjakt hele tiden. Nå er det er fokus på manglende mål i etablert spill og det er en uvant situasjon, sier Veland.

– Det kommer på toppen av kontraktsituasjonen og det at han forsøkte å komme seg bort, men ble holdt igjen, sier han.

Bråk med klubben

Bråket i Barcelona i sommer toppet seg da stjernespilleren i en formell e-post i slutten av august ba om å forlate klubben gratis. Stjernespilleren har vært svært misfornøyd med Barcelona-resident Josep Maria Bartomeu, som nylig gikk av etter maktkampen med Messi.

– Når to parter har nådd punktet der man snakker gjennom advokater og formelle brev, da er det ikke mye kjærlighet igjen, skrev fotballkorrespondenten Sid Lowe i The Guardian etter at Messis ønske på mail ble kjent

Veland tror at Messis stridigheter med den nylig avgåtte klubbpresidenten har tæret på for Messi og påvirket prestasjonene.

– Det har åpenbart spilt inn. Det er ikke tilfeldig at 11 offisielle kamper for Barcelona uten spillemål kommer nå i hans mentalt tøffeste periode. Klubben har ligget nede med brukket rygg, det er ny trener og trøbbel med presidentskapet. Jeg tror ikke Messi er umotivert. Det er mer omstendighetene som spiller inn, sier Veland.

Også Barcelona-trener Ronald Koeman innrømmet at høsten har vært krevende for Messi.

– Som alle andre har han noen mer kompliserte øyeblikk der ballen ikke vil gå inn, sa Koeman ifølge Marca før lørdagens kamp.

Det har vært mer trøbbel i storklubben i høst:

Viral video

Messi fikk denne uken også negativ oppmerksomhet på grunn av en viral video som viste en tilsynelatende uinteressert opptreden helt på tampen av Champions League-oppgjøret mot Dynamo Kiev tidligere denne uken. Med noen få sekunder igjen av kampen, da bortelaget jaktet utligning mot den spanske storklubben viste TV-bilder en bedagelig gående Messi som ikke var interessert i å presse motspilleren eller jobbe bakover for å forsvare ledelsen.

Koeman avfeide spørsmål om dette som uproblematisk for to dager siden.

– Det er blitt trukket frem som at det viser at han er umotivert. For å sette det i kontekst er det noe han har gjort i hver kamp i 15 pr. Det er først nå det blir fokusert på det, sier Veland.

Han poengterer at Messi har vært viktig for laget denne høsten spillermessig og har tilrettelagt mye i et lag der flere av stjernene har underprestert.

– Jeg tror det skal mye til at Messi blir så god som han var i 2011, 12 og 13 igjen. Men det er han direkte sammenheng med at Barcelona ikke er like bra. Men man kan til orde for at Messi er viktigere for kollektivet nå enn han noensinne har vært, sier Veland, som understreker at dersom man ikke heter Ronaldo, Neymar eller Messi ville alle vært fornøyd med høstsesongen Messi har hatt.