Uhrenholdt Jacobsen gir seg ikke helt

Nå har to langrennsveteraner fått nye roller. Og det er ikke utelukket at det kan føre til start med nummer på brystet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har lagt opp. Eller? Hun er nå engasjert som mentor for langløpslag og utelukker ikke at det blir start i løpet av vinteren. Foto: Richard Sagen

Tirsdag formiddag ble den nye langløpssatsingen til Tord Asle Gjerdalen (37) lansert. Med på laget finner vi to utøvere som i vår sa at nok var nok. Både Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) og Eirik Brandsdal (34) la opp.

Men nå er de med i Gjerdalens langløpssatsing i Team XPAND – Fuel of Norway. I første omgang som mentorer. Men de utelukker ingenting.

– Det er greit å ha en mulighet til å gå begge to hvis vi finner lysten. Så vi skal aldri si aldri. Det er ingen av oss som har sluttet helt å trene, men det ligger nok ikke på det nivået som Tord driver på og det som kreves for å prestere, svarte Astrid Uhrenholdt Jacobsen på Aftenpostens spørsmål om mulighetene for comeback.

Ikke helhjertet

I første omgang handler Gjerdalens langløpslag om en satsing i langløpscupen. Det er også planer om å utvide virksomheten på sikt til å gi løpere muligheter til å stå lenger i idretten uten at resultatkravene er ekstreme.

– Jeg er absolutt åpen for å gå skirenn hvis jeg kan være med sammen med andre lovende som trenger litt support på veien. Men et helhjertet comeback blir det ikke, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Hun legger likevel inn et bitte lite forbehold.

– Det er andre før meg som plutselig har fått lyst til å satse på nytt. Det kan skje, men nå skal jeg spille en rolle i bakgrunnen.

En tredjeplass på verdenscupsprinten på Konnerud tidligere i år var noe av det siste vi så av Eirik Brandsdal som toppidrettsutøver.

Eirik Brandsdal utelukker heller ikke at han blir å se på startstreken i langløpscupen denne vinteren.

– Det er gøy å trene og ha det moro med idretten. Det er det jeg har lyst til å dra med meg inn i teamet. Jeg har lekt med tanken på å gå et langløp. Det blir ikke noen satsing, men jeg utelukker ikke at jeg henger med, sier han.

Satser videre

Tord Asle Gjerdalen gikk over til langløp for seks år siden og har vært en av cupens beste løpere. Han har ikke tenkt å gi seg. Mens veteranene Jacobsen og Brandsdal er med på laget som mentorer satser 37-åringen videre.

Med seg på laget har han blant andre Thomas Ødegaarden, Kristoffer Nielsen og Ingeborg Dahl.