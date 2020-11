Nakstad om mulige kamper i helgen: – Det er alltid problematisk

Espen Rostrup Nakstad sier at fotballproffene skal følge de lokale reglene i de landene de har kommet hjem til. Han sier det er «problematisk» om de skal spille kamper til helgen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Samtidig understreker den assisterende direktøren i Helsedirektoratet overfor VGTV mandag at spillerne fikk tillatelse til å reise ut av Norge under forutsetning at de fortsatte sin ti dager lange karantene på sine respektive hjemsteder.

Fotballandslaget ble sendt i ti dagers karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist coronasmitte før helgen.

Søndag reiste de fleste av spillerne fra «første-landslaget» hjem til sine respektive klubber rundt i Europa. Nå er et «nød-landslag» i ferd med å samles.

Les også Disse spillerne har NFF kontaktet til «nødlandslaget»

– Ordningen er lik den som ble godkjent før Romania-kampen. Det er helt greit. Det er viktig at det ikke er smitte i det nye laget heller. Vi får krysse fingere for at ingen er syke eller har hatt nærkontakt før de blir testet ordentlig og avklart at det ikke er smitte på det nye laget, sier Nakstad.

– Hvem skal de spillerne som har dratt hjem, forholde seg til? Til karantenen fra Norge eller det arbeidsgiveren sier?

— De må forholde seg til smittevernreglene som gjelder i det landet som de bor. På samme måte som utlendinger som kommer til Norge, må forholde seg til våre regler. Men karantenereglene er ganske like i mange land, svarer helse-toppen.

Les også Ødegaard har hatt corona – neppe aktuell for Østerrike-kamp

Kicker siterer mandag morgen RB Leipzigs sportssjef Markus Krösche på at Alexander Sørloth kan være tilbake i trening og kamp etter å ha avgitt to negative corona-tester. På spørsmål fra VGTV «er det ok for deg?», svarer Nakstad:

– Dette må smittevernmyndighetene i Leipzig ta stilling til. De må følge lokale regler. Men den godkjenningen som Oslo kommune ga, ble gitt for å ha karantene i ti dager. Og slippe å ha det på et hotell i Norge. Det var premisset som ble gitt. Men norsk lov gjelder ikke i utlandet. De må følge de lokale reglene.

Les også Hjem med rutefly etter kaotisk uke - vil ikke kommentere karantenebråket

– Er det uproblematisk om disse spillerne spiller kamp i helgen?

– Det er alltid problematisk hvis en har hatt smittekontakt. Men det er ulikt regelverk, og dette må den enkelte ta ansvar for selv.

– Mange synes det er rart at de ikke fikk lov til å dra med charterfly til Romania - men kunne dra hjem med rutefly?

– Problemstilling er ikke charter eller rutefly, men at de får lov til å gå ut av smittekarantene for å jobbe, i dette tilfellet spille fotball. Det er den enkeltes ansvar å være i karantene i ti dager. Du søke kommunelegen om du vil ha unntak og flytte til egnet bosted og ha karantenen der. Det er to helt forskjellige problemstillinger.

Les også Klaveness i stort VG-intervju: – Vi frykter konsekvensene fra UEFA

Toppfotballsjef Lise Klaveness svarte slik til VG søndag om norske spillere er blitt rådet til eksempelvis ikke å spille kamp for klubblaget så lenge karantenen varer:

– Vi har videreformidlet forutsetningene som gjelder, at de skal følge opp karantene etter nærkontakt på hjemstedet, og understreket viktigheten av at dette følges.

Etter en kaotisk lørdag ble det til slutt klart at Norge ikke satte seg på flyet til Romania. Regjeringen stilte seg bak Helsedirektoratets vurdering om at en utreise ville være et brudd på den norske covid-19-forskriften. Statsminister Erna Solberg sa søndag til NTB at det ikke hadde sett bra ut om landslaget hadde fått et unntak fra regelverket:

– Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde vi vært mye mindre strenge med fotballen enn vi er for nordmenn for øvrig, sa hun.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt forteller på NFFs pressekonferanse mandag at «nød-landslaget» samles i Norge - for så å reise til Wien med charterfly tirsdag:

– Vi ville da ha mistet kontrollen over test-regimet, sier Bjerketvedt.