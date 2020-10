Hun la opp på dagen etter å ha dømt Haalands kamp – hylles i Fotball-Tyskland

Babiana Steinhaus (41) er verdens mest meritterte kvinnelige dommer. Onsdag avsluttet hun karrieren.

Babiana Steinhaus ble første kvinne til å dømme den tyske supercupen. Oppgjøret ble hennes siste som dommer. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Da kampen mellom Bayern München og Borussia Dortmund ble blåst av onsdag kveld, flirte og lo Steinhaus godt. Samtidig var det nok litt vemodig.

Hun ble første kvinne til å dømme den tyske supercupen noensinne, men kampen var også karrierens siste. Nå har 41-åringen bestemt seg for å legge opp.

Etter gigantoppgjøret strømmet stjernene til for å takke henne for innsatsen og komme med lykkeønskninger, vel vitende om at Steinhaus var ferdig som dommer. Nyheten om at hun gir seg sprakk like før kampen.

– Hun gjorde jobben sin sensasjonelt bra, og vi kan bare ønske henne lykke til i framtiden. Hun har vært med å forme tysk fotball i lang tid, sa Bayern-trener Hans-Dieter Flick etter kampen.

Steinhaus har vært en sertifisert dommer i Tyskland siden 1999, og har dømt for Fifa siden 2005. Her gir hun sitt siste gule kort i karrieren til Bayerns Lucas Hernandez. Foto: ANDREAS GEBERT / Reuters

Banebrytende

Steinhaus har vært en banebrytende kvinne innen fotballdømming, og er allment anerkjent som verdens beste kvinnelig dommer. I 2017 vakte hun oppsikt da hun ble første kvinne til å dømme i tysk Bundesliga for menn.

Tyskeren kan se tilbake på en innholdsrik karriere. Hun dømte 23 kamper i herrenes Bundesliga, og nærmere hundre kamper på nivået under. Hun har også dømt finalen for kvinner i VM (2011), OL (2012) og Champions League (2017).

Steinhaus har banet vei for kvinnelige fotballdommere, men hun har ikke vært særlig glad i å ta del i kjønnsdebatten. Hun vil heller snakke om det faglige, fotball og dommeravgjørelser.

– Til syvende og sist er det prestasjoner som gjelder. Og den personen som presterer best bør få være på banen, uavhengig av kjønn, hårfarge og religion. Det er alt som betyr noe, har hun tidligere sagt.

Politibetjent

Ved siden av å være fotballdommer har hun arbeidet som politibetjent siden hun var 19 år gammel. Hun mener de to jobbene har flere likheter.

– Som politibetjent må du alltid forholde deg til to forskjellige sider av en sak. Du må moderere dem, og det er stort sett det samme som gjelder på fotballbanen, sa Steinhaus til The Telegraph i fjor.

Den tyske 41-åringen er også i et forhold med den tidligere engelske FIFA-dommeren Howard Webb, som for tiden bor i New York.

Steinhaus dømmer frispark til Bayern München. Det liker Dortmunds Mats Hummels dårlig. Foto: ANDREAS GEBERT / Reuters

– En pionér

Det skal være «personlige årsaker» til at Steinhaus nå legger opp.

– Som mange andre har jeg under koronaviruskrisen reflektert og reevaluert mange ting. Etter en fortrolig og konstruktiv samtale med dommersjefen har jeg besluttet å avslutte min dommerkarriere både nasjonalt og internasjonalt, sier hun i en uttalelse gjennom Tysklands fotballforbund.

Tysklands fotballpresident Fritz Keller beklager avgjørelsen. Han kaller Steinhaus en «ekstraordinær personlighet og pioner på en arena dominert av menn».

– På et senere tidspunkt vil jeg forklare grunnene til at jeg slutter, sier Steinhaus selv.

Hennes siste kamp som dommer endte med 3–2-seier til Bayern München over Dortmund. Erling Braut Haaland serverte én assist og scoret et flott mål, men ble byttet ut etter en drøy time på stillingen 2–2.

