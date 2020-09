Tampa Bay Lightning vant Stanley Cup

Det måtte seks kamper til, men med 2-0-seier over Dallas Stars mandag er Tampa Bay Lightning årets NHL-mester i ishockey.

Tampa Bay Lightnings Steven Stamkos løfter «bøtta» Foto: Perry Nelson / NTB

NTB

Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 0-2 (sammenlagt 2-4)

Med 4–2 sammenlagt klarte Lightning å avgjøre før den syvende finalekampen. Tittelen er Florida-lagets andre i historien. Den forrige kom i 2004.

– Det er det beste øyeblikket i hockeylivene våre. Så mange følelser. Det kommer til å ta måneder før det synker inn, men vi kommer til å være mestere for alltid. Vi kommer til å være på den pokalen for alltid. Det er dette du drømmer om hele livet, sa Tampa Bays svenske back Victor Hedman etter at triumfen var i boks.

Fakta Fakta om NHL-mestere Dette er de siste ti vinnerne av sluttspillet i National Hockey League (antall titler i parentes): * 2020: Tampa Bay Lightning (2) * 2019: St. Louis Blues (1) * 2018: Washington Capitals (1) * 2017: Pittsburgh Penguins (5) * 2016: Penguins * 2015: Chicago Blackhawks (6) * 2014: Los Angeles Kings (2) * 2013: Blackhawks * 2012: Kings * 2011: Boston Bruins (6)

Han imponerte stort gjennom sluttspillet og ble kåret til mest verdifulle spiller (MVP). 29-åringen fra Örnsköldsvik bidro med hele 22 poeng (10 mål/12 assists) i løpet av 25 sluttspillkamper.

Tampa Bay Lightning-spillerne samlet rundt Stanley Cup-trofeet. Foto: Jason Franson / The Canadian Press via AP / NTB

Etterlengtet

I den sjette og avgjørende finalekampen sørget Brayden Point for Lightning-ledelse 12.23 minutter ut i første periode etter en keeperretur i overtallsspill. Nikita Kutsjerov og Hedman ble kreditert for assists.

Mål nummer to kom etter 7.01 i andre periode. Patrick Maroon utnyttet en dårlig Stars-klarering og sendte pucken til Cedric Paquette, før Blake Coleman avsluttet angrepet.

Det resultatet holdt seg kampen ut, og Tampa Bay Lightning er dermed Stanley Cup-mester for første gang på 16 år. Laget var også i finalen i 2015, men tapte. I fjor var Lightning beste lag i grunnspillet, men gikk rett på trynet mot Columbus Blue Jackets i sluttspillet (0-4).

Tampa Bay Lightnings Pat Maroon kan se pucken gå i mål etter å ha sørget for å sette i gang angrepet som ledet til Lightnings andre mål. Målscorer var Blake Coleman. Foto: Jason Franson / The Canadian Press via AP / NTB

Perfekt timing

Målvakt Andrej Vasilevskij kunne mandag glede seg over sin aller første «smultring» i årets sluttspill.

– Det var på tide. Det sa jeg i garderoben også. Det er bare utrolig. Vi spilte ekstremt bra og ga bare bort noen få målsjanser. Jeg er takknemlig for at jeg holdt nullen akkurat på vårt livs største kveld, sa Vasilevskij.

Dallas Stars-trener Rick Bowness roste sine spillere etter et tøft sluttspill. Finalekampen ble spilt i Rogers Place-arenaen i Edmonton i Canada som følge av koronarestriksjonene i ligaen.

– Alle som har vunnet Stanley Cup kan fortelle deg at du må være heldig, og du må være frisk. Jeg er stolt av spillerne våre. De ga oss alt de hadde. Var det nok krefter der i kveld? Nei, det var det ikke. Men jeg er veldig stolt over spillerne og over å være treneren deres.