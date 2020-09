Regjeringen åpner breddeidretten for normal trening

Regjeringen åpner opp for normal kontakttrening for enkelte breddeidretter for personer over 20 år fra 12. oktober.

Erna Solberg kom med en gladnyhet til breddeidretten onsdag. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Det kom frem da statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja stilte til pressekonferanse onsdag.

– Jeg må takke breddeidrettsfamilien som har stått i en krevende situasjon, men de har holdt ut. Breddeidretten for voksne kan gjenåpne for normal trening fra 12. oktober med utgangspunkt i idrettens egne prioriteringslister, sa Raja.

Fotball, basketball, judo og dans er blant idrettene som får starte opp igjen i den første fasen av gjenåpningen. Det er idretten selv som har valgt idrettene som ligger under de forskjellige fasene.

Årets sesong i breddefotballen i regi av Norges Fotballforbund (NFF) for spillere over 20 år er allerede avlyst. Det blir ingen seriekamper for 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner.

– Det må sies at når vi nå vil åpne opp for rundt 23.000 i breddeidrettsfamilien, kan det oppstå smitte. Derfor er det viktig at kommunene følger med og stenger ned dersom det blir lokale utbrudd, sa Raja.

Grunnen til at breddeidretten ikke åpnes umiddelbart, er for å gi kommunene tid til å forberede seg.

Barn og unge inntil 19 år har kunne drive breddeidrett siden 1. august.

Samtidig kom det onsdag frem at det åpnes for 600 personer på arrangementer utendørs. De siste månedene har grensen ligget på 200.

