Fem EM-nasjoner advares etter regelbrudd - Russland-sjefen slipper straff

OSLO/KOLDING (VG) Russlands spanske landslagssjef Ambros Martin (52) straffes ikke for å ha brutt smittevernreglementet lørdag kveld, men landet har mottatt en advarsel fra Det europeiske håndballforbundet.

Det skriver Det europeiske håndballforbundet i en pressemelding mandag ettermiddag. Alle deltakerne under EM i Danmark må forholde seg til en streng smittevernprotokoll. En av reglene er at lagene skal holde seg innenfor en rød sone, for å forhindre at de kan bli smittet fra utenforstående.

– Det er feil, mener Ole Erevik .TV 3/Viaplays håndballekspert på plass i Kolding mente søndag at Ambros Martin måtte kastes ut av mesterskapet.

Lørdag gikk Russlands landslagssjef utenfor sperringene og håndhilste i tillegg på generalsekretæren i det russiske forbundet. Sistnevnte skal ha levert en negativ coronatest i forkant av situasjonen, men reglementet var i utgangspunktet klart:

Ifølge dansk TV 2 står det i EM-protokollen at personer som bryter reglementet, vil bli kastet ut uten forvarsel.

– Russland har sett reglementet som alle andre. Jeg vet ikke om de har lest det, men de samme reglene bør gjelde for dem som for alle andre, sier Erevik.

BRØT SMITTEVERNET: Russland-sjef Ambros Martin.

«Skandale»

TV 3-ekspert Ole Erevik har betegnet Martins oppførsel som en «skandale».

– Jeg kan ikke skjønne annet at Ambros Martín må sendes hjem. Jeg vet ikke hva EHF kommer frem til, men hvis ikke dette er brudd på reglene, så vet jeg ikke hva som er brudd på reglene, sa Erevik til VG søndag.

Han mente at Det europeiske håndballforbundet ikke hadde noe valg når en spiller eller trener brøt den røde sonen som skal beskytte mot coronasmitte. For Erevik hjalp det heller ikke at det var generalsekretær Denis Bogomolov i det russiske forbundet Martin var i kontakt med.

– Det er jo ikke formildende. Dette er hårreisende, mener Erevik med 184 landskamper for Norge og lang fartstid i internasjonal håndball.

Russland har vunnet lagets to første kamper og topper gruppe B. Mandag kveld møter de Sverige til match klokken 20.30. De to øvrige lagene i gruppen er Spania og Tsjekkia.

KRITISK: Ole Erevik avbildet under håndball-EM for herrer i januar.

Nakstads dom

I dialog med VG forteller assisterende helsedirektør Espen Nakstad mandag hvordan han vurderer bruddet på smittevernet fra Russlands landslagssjef.

– Den største risikoen ved den type arrangementer er hvis det er folk som er syke eller smitteførende som ikke holder seg hjemme som drar for å delta på arrangementet. Det er uheldig. Hvis du da jobber innendørs over lang tid på et sted med mange mennesker, risikerer du å smitte en del. Selv om du holder avstand. Det er nok den største risikoen, sier Nakstad til VG, før han fortsetter:

– Om det glipper noen ganger, at folk er nærmere enn en meter, utgjør ikke det noen stor risiko hvis de ikke er smitteførende. Men det er en risiko med mange mennesker på innendørsarrangementer over lang tid. Så vi vil antakelig se noen smittetilfeller knyttet til slike arrangementer, ikke minst fordi det er ganske mye smitte i Danmark akkurat nå, men vi får håpe det går best mulig.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Nakstad uttaler seg om smitterisiko.