Erevik raser etter russisk «hotell-lek»: – Sjokkerende

KOLDING/OSLO (VG) TV 3s håndballekspert Ole Erevik (39) mener det russiske håndballandslaget bør kastes ut av EM etter lek og «skjestafett» med munn i rød sone på spillerhotellet. Russerne avviser brudd på reglene.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er sjokkerende, sier ekspert Ole Erevik i TV 3s direktesending før Norges kamp mot Romania.

Han sikter til bilder lagt ut på det russiske håndballforbundets Instagram-profil.

På bildene kan man se både spillere og trener Ambros Martín leke på hotellet:

På bildene ser man blant annet at spillerne gjennomfører en form for «skjestafett», hvor skjeen sendes fra spiller til spiller via munnen. I teksten til bildene står det at laget vil vise hva de driver med på fritiden.

Bildene kommer bare et døgn etter at kameraene fanget opp nettopp Martín bryte den såkalte «røde boblen».

Han ble ikke straffet for regelbruddet, men fikk en advarsel fra Det europeiske håndballforbundet (EHF). Se situasjonen her:

– Jeg sa i media i går at mot idioter og idioti, kjemper selv gudene forgjeves. Jeg trodde jeg kanskje var litt streng, men dette er bekreftelsen. Jeg beklager å måtte si det, men du kan ikke drive på med skjestafett med munn dagen etter du har stått i en sånn storm som de russiske jentene har, sier Erevik.

Det er ingen regler i protokollen som sier det ikke er lov med lek på hotellet, men Erevik reagerer på signalet som sendes ut.

Han mener det russiske laget nå bør sendes hjem fra mesterskapet.

– Hvis det går an å sende et lag hjem for dumheter, burde Russland vært sendt ut av mesterskapet. Men det tror jeg ikke det er hjemmel for dessverre, sier han.

Den russiske presseattacheen i EM, Dmitrij Khristitsj, svarer slik når VG spør om en kommentar til bildene:

– For å være ærlig, er det utrolig å høre slike påstander. Vi holdt et lagarrangement i samsvar med alle regler og forskrifter – i teamets møterom og med hotellets godkjente sportsutstyr.

Det russiske håndballforbundet reagerte ifølge nyhetsbyrået Tass slik på at Russland har fikk en advarsel etter trener Martíns regelbrudd i helgen:

– Det russiske håndballforbundet har forsikret EHF om at det gjennom hele turneringen vil overholde karantenereglene, at hendelsen med et enkelt brudd på reglene er oppbrukt. Bruddet var engangs og utilsiktet. Forbundet har forsikret EHF om at karantene-regimet vil bli nøye overholdt heretter, heter det.

Også landslagsspiller Henny Reistad reagerer når VG forteller henne om bildene på Instagram.

– Det er veldig dumt at de gjør det, og det er enda dummere å legge det ut på sosiale medier. Dette viser vel at Russland ikke har lest reglene ordentlig, sier Reistad.

– Jeg har ikke fått med meg dette, men det er ikke noe vi ville gjort i denne situasjonen. Vi prøver å holde oss så mye fra hverandre som vi kan utenfor banen og tar de hensynene vi kan, sier lagvenninne Kari Brattset Dale.

Det er strenge coronaregler under årets håndball-EM. Her er noen av reglene i protokollen:

Alle deltagere skal ved innreise kunne fremvise en negativ coronatest som er maksimalt 72 timer gammel.

Alle deltagere testes igjen ved ankomst til Billund lufthavn.

Spillere fraktes direkte til hotellene, hvor de skal isoleres på hotellrom frem til negative testresultater.

Alle testede er gjennom hele mesterskapet i en såkalt «boble» hvor de ikke er i kontakt med personer utenfor boblen.

Alle i boblen testet med maksimalt 72 timers intervall.

Testingen foregår i privat regi og belaster ikke det offentlige helsevesenet.