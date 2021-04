Norsk dominans i Champions League: – Veldig spesielt

– Det er veldig kult for norsk håndball. Hvis det da blir den finalen, er det ekstremt mange fra det norske landslaget som spiller finalen i det største som er på klubbsiden, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

– Men det er en semifinale for oss begge først, legger hun til og ler.

Både norske Vipers og ungarske Györ er klare for semifinale i håndballens Champions League. Franske Brest og russiske CSKA Moskva er de to andre lagene som utgjør lagene i «Final4»-avslutningen i Budapest.

Györ møter Brest i sin semifinale.

– I en klubb som Györ spiller vi hele sesongen for å komme oss dit. Nå har vi klart det og først er det en lettelse. Og der kan alt skje, sånn er det litt med semifinaler og eventuelt finale. Men jeg er utrolig glad for å få den muligheten og det er et av årets høydepunkter i håndballen, sier Oftedal, som med Györ slo Buducnost i kvartfinalen.

Til sammen er det 12 spillere fra det norske landslaget igjen i turneringen.

Det betyr at Oftedal kan møte gode venninner i en eventuell finale. Blant dem Nora Mørk – som hun også er tidligere lagkamerat med.

– Vi har spilt ganske få kamper mot hverandre på en del år nå. Jeg synes alltid det er litt rart. Det er jo det. Vi er nære venner og vi spiller jo helst sammen når det gjelder. Både når det gjelder henne og de andre. Men det er sånn det er, og jeg tror vi har like lyst til å vinne det der. Sånn sett er det lettere å legge det litt til side, sier Oftedal.

Også for Mørk blir det en spesiell opplevelse om de to lagene skulle komme til finalen. Hun spilte i Györ fra 2016 til 2019.

– Det vil selvfølgelig være veldig spesielt. Stine og jeg prater jo ofte, og vi har jo aldri spilt en sånn kamp av betydning mot hverandre, sier Mørk til VG og fortsetter:

– Det blir veldig rart å skulle legge en taktikk mot Stine i en sånn avgjørende kamp. Men jeg føler likevel at om vi skulle møte Györ, så har vi på en måte alt å vinne. Og jeg vet selv av erfaring etter å ha spilt der at det bare er en ting som gjelder, og det er å vinne Champions League. Så vi får se om vi kan gjøre noe med det.

Sist gang de to møttes til kamp var da de begge spilte i Norge tilbake i 2013. Da spilte Mørk for Larvik og Oftedal for Stabæk.

– Det begynner å bli noen år siden og da spilte jeg på et antatt veldig mye bedre lag. Så det var vel ikke helt rettferdig den gangen, sier Mørk og ler.

Men mest av alt synes hun det er stas at så mange norske spillere skal delta i årets viktigste kamper på klubbsiden.

– Det er utrolig bra for norsk håndball og det sier mye om kvalitetene norske håndballspillere har. Jeg tror også det er viktig for oss i en oppkjøring mot OL å få så bra matching, sier hun.