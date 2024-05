Valg av nytt styre for de to neste årene skjer på skitinget i Bodø 8. til 9. juni. Dyrhaug er som ventet ønsket med videre som øverste sjef i NSF. Det same er visepresident Aage Elmenhorst Schaanning.

– Jeg er glad for valgkomiteens innstilling og er motivert for en ny periode som skipresident. Vi har opplevd krevende og interessante år i norsk skiidrett. Vi har blant annet vært opptatte av å bedre rolleforståelsen i organisasjonen, ha fokus på god økonomistyring, fornye landslagsavtalen, og legge til rette for skiklubbutviklere over hele landet, sier Dyrhaug i en uttalelse sendt til NTB.

Disse er foreslått som nye styremedlemmer: Ella Gjømle Berg, Merete Tøndel, Sverre Helno, Jakob Eiksund Sæthre (ungdomsrepresentant), Christopher Frankum (leder freestylekomiteen) og Isabella Alveberg (leder telemarkkomiteen).

– Vi har gjennomført en rekke intervjuer og samtaler med mange godt kvalifiserte kandidater til skistyret, og vi har fått flere innspill. Vårt fokus er å bidra til et bredt sammensatt styre med ulik kompetanse og bakgrunn, sier valgkomiteens leder Siri Darell.

Hun legger til at innstillingen også er farget av ønsket om en god balanse mellom kontinuitet og nye tanker.

– Det er nødvendig for å utvikle norsk skisport videre i en krevende tid, påpeker Darell.

Innstillingen til skistyret (2024 til 2026):

* Tove Moe Dyrhaug, Tydal (gjenvalg som president)

* Aage Elmenhorst Schaanning, Fossum (gjenvalg som visepresident)

* Sverre Helno, Lier (ny)

* Ella Gjømle Berg, Try (ny)

* Anne Cathrine Enstad, Lesjaskog (gjenvalg)

* Merete Tøndel, Haslum (ny)

* Jakob Eiksund Sæthre, Fossum (ny)

* Ola Evjen, Sp.kl. Freidig (gjenvalg)

* Christopher Frankum, Ullr skiklubb (ny)

* Stine Aaseth Korsen, Røa (gjenvalg)

* Edgar Fossheim, Eidsvold (gjenvalg)

* Torbjørn Skogstad, Kvaløysletta (gjenvalg

* Isabella Alveberg, Bækkelagets SK (ny)

* Sigrid Snuggerud, Gjøvik Skiklubb (gjenvalg som varamedlem)

Det blir informert om de ansattes representant på tinget.