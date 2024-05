Marit Bjørgen selv har også troen, men tar ingenting på forskudd:

– Vi får svar til vinteren om det er et «Dream Team». Men ja, jeg tror dette er et sterkt lag. Sjur Ole Svarstad som sjef har masse erfaring, Pål har også vært me på veldig mye i norsk skisport og jeg som utøver og dame ... Jeg tror det blir et bra team. Så får vi om vi lykkes. Jeg har troen på at vi kan det.

Torgeir Bjørn forklarer sitt utbrudd om «Dream Team» på denne måten:

– Det blir et team som kommer til å jobbe godt sammen. Mikkelsplass er en av de mest meritterte trenerne, med lang erfaring og dyktig til å jobbe med utøverne. Bjørgen har en unik kompetanse, som en av tidenes langrennsløpere. Svarstad er flink til å binde dette sammen. Med de tre får man totalt sett alt.

NRK-eksperten har imidlertid to utfordringer han ser med trekløveret som skal lede den norske dametroppen.

– Det ene handler om de klarer å være nok til stede. Både Bjørgen og Mikkelsplass er inne på 50 prosent hver. Begge er dyktige, men har de tid til å være med i det daglige arbeidet? Stig Rune Kveen (som ga seg i april) var fryktelig mye med.

– Det andre er: Hva med trønderne? spør Bjørn.

Tiril og Lotta Udnes Weng har flyttet til Trondheim for optimale forberedelser til VM i samme by i 2025. Anne Kjersti Kalvå og Julie Myhre bor der fra før av.

– Bjørgen er trønder, men hun holder til Oslo. Mikkelsplass bor ikke i Trondheim. Utfordringen handler om den daglige oppfølgingen og det er tross alt en del av utøverne som bor der. Det er utfordringen og det må man finne en god løsning på.

Marit Bjørgen kommenterer dette slik:

– Selv om dette er en 50 prosent stilling og ikke skal være så mye til stede, så er det viktig å ha eierskapet. Det blir spennende.

– Selv om jeg har base i Oslo, så vil jeg følge opp på telefon.

– Og trønderløperne?

– Foreløpig har vi ikke sett på hvordan vi skal fordele, men jeg er i perioder hos familien i Trøndelag, så jeg kan bidra på økter der. Vi vil sette oss ned og legge en god kabal.

Torgeir Bjørn vil ikke legge for mye i at Bjørgen har et visst forhold til flere av utøverne.

Hun er i slekt med Anne Kjersti Kalvå, har vært lagvenninne med Heidi Weng og potensielt Therese Johaug som kan gjøre comeback.

– Man bør ikke gå rett i en trenerjobb året etter man har vært aktiv, spesielt med de samme utøverne man har vært på lag med. Men det har gått en god del år. Bjørgen har fått ting på avstand. Jeg tror ikke det blir et problem. Hun kan bidra med sin erfaring, spesielt det trykket som er rundt et mesterskap på hjemmebane. Det vil gi en ro og trygghet også for de mer rutinerte løperne på laget, til og med Heidi Weng, sier Bjørn.

Pål Gunnar Mikkelsplass og Marit Bjørgen. Foto: Skiforbundet

Også Bjørgen selv bruker ordene «ro og trygghet».

– Heidi er den eneste jeg har vært på laget med, sier Bjørgen.

Bjørn tror ikke veien til toppresultater nødvendigvis kommer til å bli så lang for damelandslaget kommende sesong. De har hatt et blytungt 2023/2024.

– Jeg tror man er nærmere enn mange tror. Det er bare å skru klokken tilbake til 2022/2023-sesongen. Da gjorde de det veldig bra. Det blir litt overdramatisert at alt står så dårlig til. Alt ligger til rette for at de kan slå kraftig tilbake til vinteren, sier Torgeir Bjørn.