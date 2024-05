Messis fem målgivende pasninger kom alle i annen omgang av kampen. Så mange assists fra en enkelt spiller i samme omgang har aldri skjedd tidligere i den nordamerikanske ligaen.

Ei heller har en spiller vært involvert i seks scoringer i samme omgang. Også det klarte Messi i det som ble 45 gnistrende avsluttende minutter av Inter Miami. New York red Bulls ledet 1-0 til pause, men fikk deretter så hatten passet.

Luis Suárez noterte seg for tre scoringer og ekte hattrick i løpet av 12 minutter. Matias Rojas scoret på sin side to ganger, mens Messi altså sto for den siste nettkjenningen.

Svenske Emil Forsberg scoret et trøstemål for New York rett før full tid.

Messis står nå med 10 mål og 12 målgivende pasninger på åtte ligakamper så langt denne sesongen.

– Det vi har sett i dag overrasker selvfølgelig folk, for sånne ting ser man aldri i fotballen, sa Luis Suarez om kompisens Messis fem assists.

– Men som en lagkamerat og en som kjenner ham, er det ingenting som overrasker meg med han, la uruguayaneren til.

37 år gamle Suarez har gjort ti mål på 11 ligakamper for Miami.