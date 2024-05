De liljehvite fra London har tidvis imponert under ledelse av australieren denne sesongen. To strake derbynederlag mot henholdsvis Arsenal og Chelsea har imidlertid gjort veien til Champions League langt mer krevende for Tottenham. Postecoglous mannskap har tapt samtlige av de tre siste ligakampene.

I torsdagens 0-2-tap mot gamlesjef Mauricio Pochettino maktet ikke hvittrøyene å notere ett eneste skudd på mål i løpet av de første 45 minuttene.

– Det var ikke en særlig god kveld. Vi hadde ikke den innstillingen som jeg forventer at vi har, og det er noe jeg må ta ansvar for. Til sjuende og sist er det jeg som forbereder spillerne, så jeg er nødt til å gå en runde med meg selv og se hvordan jeg kan gjøre ting annerledes, sa Postecoglou på pressekonferansen etter oppgjøret.

Med fire kamper igjen å spille er Tottenham hele sju poeng bak Aston Villa på den viktige fjerdeplassen. Sistnevnte, som har tre gjenstående kamper, trenger trolig bare fem poeng til for å sikre mesterligabilletten. I de tre gjenværende rundene venter Brighton (B), Liverpool (H) og Crystal Palace (B).

Tottenham skal på sin side opp mot Liverpool (B), Burnley (H), Manchester City (H) og Sheffield United (B). Minst tre av de fire kampene må etter alt å dømme vinnes, all den tid Villas målforskjell er et par hakk bedre enn det Tottenham kan vise til. Avgir de liljehvite fra London poeng i to eller flere av kampene, er håpet så å si helt ute.