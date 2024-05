Newey er av mange sett på som den beste designeren av Formel 1-biler i en årrekke. Han har i Red Bull vært en viktig brikke i to tiår.

Hamilton forlater Mercedes etter sesongen for å slutte seg til Ferrari. På pressekonferansen foran Grand Prix-løpet i Miami denne helgen la ikke briten skjul på at han håper Newey gjør det samme.

– Adrian har en fantastisk historie. Han har gjort en utrolig jobb gjennom sin karriere. Det hadde vært fantastisk om han hadde kommet til Ferrari, sa Hamilton og la til:

– Det hadde vært et privilegium å jobbe sammen med ham. Han er helt på toppen av listen over folk jeg ønsker å jobbe med.

Ifølge Sky Sports skal Newey nylig ha vært i samtaler med Ferrari. De omtaler også et lukrativt tilbud fra Aston Martin. Viaplay-ekspert Thomas Schie uttalte nylig til NTB at han ser for seg at Newey går til det italienske laget.

– Jeg tror ikke på tilfeldigheter, og jeg tror ikke det er helt tilfeldig at Lewis Hamilton går til Ferrari samtidig som Newey slutter i Red Bull. Min umiddelbare tanke er at jeg tror Newey går dit (Ferrari), sa eksperten.