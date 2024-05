– Det vil alltid være spekulasjoner om managere, for hvis du taper et par kamper, er du i trøbbel – vinner du et par kamper igjen, er det en annen agenda, sa Southgate, ifølge BBC.

Landslagssjefen har den siste tiden blitt nevnt som en av de heteste kandidatene til å ta over etter Ten Hag dersom nederlenderen får sparken.

Manchester United er inne i en veldig skuffende sesong, hvor de ligger på 8.-plass på tabellen. Ender sesongen der, blir det klubbens dårligste sesong i Premier League-æraen.

Southgate fastholder likevel at fokuset hans er helt andre steder.

– For meg er EM en strålende mulighet, og vi gleder oss til turneringen. Jeg er opptatt av hvordan vi kan gå et skritt lenger enn vi gikk i det siste europamesterskapet, sa treneren.

I EM 2020 ble England slått på straffer av Italia i finalen.

Southgate har ledet Englands herrelandslag siden september 2016. Før det var han sjef for U21-landslaget, og hans siste trenerjobb for et klubblag var helt tilbake i 2009, da han ledet Middlesbrough.