– Jeg har aldri snakket om det før, men i morges var vi på laserbehandling, så for de som ser på Youtube, ser det ut som om jeg kommer rett fra en slåsskamp, sa han i podkasten «Served with Andy Roddick», gjengitt av Bild.

I videoen kan man se at han har flere røde merker i ansiktet, i tillegg til hovne øyne.

Roddick fortalte at han blant annet måtte fjerne en svulst fra leppen for fem år siden, og at han sannsynligvis vil være plaget med sykdommen resten av livet.

Den tidligere verdenseneren legger mye av skylden på mangel av solkrem og kommer med en sterk oppfordring til alle tennisforeldre:

– Bruk solkrem. Og smør solkrem på barna dine – spesielt på tennisbanen. Problemene vil ikke dukke opp i en alder av åtte, men kanskje i en alder av 38 år, understreket tobarnsfaren.

Roddick avsluttet karrieren etter US Open i 2012. I løpet av karrieren tok han seg til fem Grand Slam-finalen, hvor av han vant US Open i 2003. I 2017 ble han skrevet inn i tennisens Hall of Fame.