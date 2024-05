Trener Børje Sørensen og hans lag fikk hard medfart i starten av mesterskapet med 0-3 for England og 0-8 mot Frankrike. Det var før siste puljerunde klart at Frankrike og England skal spille semifinale i årets mesterskap, mens Norge og Sverige var ute.

Det norske 2007-kullet hadde slått Sverige i fire av fem kamper før EM-turneringen. I Malmö var det norske laget igjen best og tok ledelsen etter at Alice Broman uheldig nikket ballen i eget mål like før pause.

Ti minutter før slutt doblet Røa-spiller Elle Ulstein ledelsen med en flott avslutning.

Norge-keeper Maria Kroken (Lyn) leverte en god kamp da hun stoppet flere gode svenske muligheter. Med seieren tok Norge tredjeplassen i puljen, mens Sverige endte sist uten poeng.

Til tross for at det ble exit i puljespillet, er kaptein Tuva Sagen er fornøyd med lagets prestasjoner de siste årene.

– Vi er veldig stolte av at vi har klart å komme til EM. Vi klarte det som har vært målet vårt helt siden vi startet på talentleiren, sa Sagen i en uttalelse før kampen.