Trekningen til turneringen i Sveits ble klar fredag. Der kommer det fram at Ruud er 2.-seedet og møter enten australske Rinky Hijikata eller en kvalifiseringsspiller i annen runde. Nordmannen har vunnet turneringen to av de tre siste årene. Han tapte i fjor kvartfinalen mot Nicolas Jarry.

Djokovic har aldri før spilt turneringen i Genève og har takket ja til en så kalt wild card-plass, opplyser ATP. I og med at Djokovic og Ruud er de høyeste seedede, vil de ikke kunne møtes før i en eventuell finale.

I tillegg skal amerikanske Taylor Fritz og veteranen Andy Murray spille.

Grand Slam-turneringen Roland-Garros starter med kvalifiseringsrunder kommende uke. De beste spillerne, blant dem Ruud, skal ikke i aksjon før uka etterpå.

Ruud har kommet til finale i Paris de to siste årene. I fjor tapte han for Djokovic, mens det i 2022 ble nederlag for Rafael Nadal.