Det var aktivister fra gruppen Ultima Generazione (siste generasjon) som tok seg inn på Pietrangeli-banen der Madison Keys spilte mot Sorana Cirstea i kvinnenes 16-delsfinale.

Iført oransje vester kastet de en ikke kjent væske i tillegg til konfetti på banen. De ble raskt fjernet av sikkerhetspersonell. Kampen ble stoppet i en halvtime.

Nesten samtidig, på bane 12, dukket det opp folk fra den samme gruppen under en doublekamp.

Ifølge en talsperson for turneringen hadde også en person forsøkt å lime føttene sine til bakken på tribunen.

I mars ble tre aktivister fra Ultima Generazione pågrepet for å forstyrre Roma maraton. Gruppen krever blant annet at den italienske staten oppretter et erstatningsfond på 20 milliarder euro for «alle mennesker som lider skade på grunn av klimaendringer».