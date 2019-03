Lagerbäck før den vanskelige uken: – Ett poeng er for lite

OLIVA: De led ingen nød, Lars Lagerbäck og Per-Joar Hansen, der de sto i sine mørkeblå treningsdresser og myste mot solen.

De hadde riktignok ikke mange fotballspillerne å studere. Et forsinket SAS-fly fra Vinter-Norge sørget for at syv-åtte spillere aldri rakk frem i tide til årets første landslagstrening. I tillegg drev de som spilte kamp for klubblaget søndag med enkel restitusjonstrening på hotellet.

Dermed var det bare syv rødkledde som lekte seg gjennom ulike øvelser på den spanske solkysten. En slalåmkonkurranse avslørte den enorme teknikkforskjellen på midtstopper Sigurd Rosted og Martin Ødegaard. Sistnevnte smøg seg gjennom portene som om han var Henrik Kristoffersen i alpinbakken.

Rammen kunne ikke vært så mye bedre, med en strøken gressbane, omkranset av et titall palmer og en mild marssol.

Det som venter lørdag kveld blir imidlertid ganske annerledes.

– Det er kanskje den vanskeligste bortekampen du kan ha i Europa. Spania taper nesten aldri hjemme. Vi kan vente oss en kamp hvor de har ballen mye, det må vi tilpasse både angreps- og forsvarsspillet vårt til. Det er det vi skal jobbe med på treningene her, sier Lars Lagerbäck.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Må ha poeng

Den første landslagsuken kan fort vise seg å bli den viktigste i løpet av 2019. Ingen forventer poeng mot Spania på Mestalla, 69 kilometer nord for hotellet hvor Lagerbäcks gutter nå lader opp.

Møtet med giganten kan likevel være med å sette standarden for hvordan året til norsk fotballs flaggskip blir.

Tirsdag neste uke kommer Sverige til det som ser ut til å bli et utsolgt Ullevaal stadion. Lagerbäck er klar på at Norge må ha mer enn ett poeng, når laget møter de to beste lagene i gruppen i løpet av tre dager.

– Det er klart det er det. Kommer vi ut med ingen poeng mot de to beste lagene, så er det en dårlig start. Det er klart vi vil ha mer enn et par poeng, sier svensken.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Få på landslagshatten

Han ser noen muligheter, også mot Spania.

– Jeg tror alltid man har muligheter. Spiller vi 100 prosent har vi sjansen til ett poeng, eller kanskje til og med vinne 1–0. På den andre siden kan vi også tape med fem om vi ikke gjør en 100 prosent innsats, sier han.

Mandag kveld hadde han det første møtet på samlingen. Der var fokuset på at spillerne må få på seg «den norske landslagshatten».

– Det er noen generelle greier om hvordan det er vi jobber. Så kommer vi også til å se på hva det var vi gjorde i 2018, sier Lagerbäck.

Som landslagssjef føler han alltid at han har dårlig tid. Derfor handler veldig mye de neste dagene om repetisjon, repetisjon og repetisjon.

– Uten det har vi ingen sjanse, sier svensken.