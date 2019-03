Carragher hyller Solskjær-effekten: – Kan endre måten klubber ansetter managere på

Søndag spiller Ole Gunnar Solskjær og Manchester United en svært viktig kamp om topp fire-plasseringen i Premier League, når de møter Arsenal borte på Emirates.

Før toppkampen hyller den tidligere Liverpool-spilleren Jamie Carragher jobben Solskjær har gjort i klubben så langt.

– Ole Gunnar Solskjær er manageren David Moyes var ment å være i 2013; håndplukket av (Sir Alex) Ferguson, med dyp respekt for trenerlegendens metoder og enestående suksess, klar og villig til å ta videre historien og klubbens eksisterende struktur, skriver Carragher i sin faste spalte i The Telegraph.

Carragher trekker frem de store forskjellene i inntoget til tidligere managere i United, som Louis van Gaal og José Mourinho, og mener Solskjærs til nå store suksess forteller oss noe viktig.

– Det forteller oss at det er et annet element i rekrutteringen som går lenger enn erfaring eller en CV full av store trofeer. Hvis ansiktet ditt passer og historien vil ha det til at du er tilgjengelig på rett sted til rett tid, kan ansettelsen bli mye bedre enn man hadde drømt om, mener Carragher.

JOHN SIBLEY / REUTERS

– Har brakt tilbake «the United way»

Den tidligere midtstopperen er imponert over hvor kjapt nordmannen har klart å endre stilen tilbake til det man husker så godt under Fergusons regime.

– Det virker som han gikk inn på Old Trafford og ba om at alt skulle stilles tilbake til dagen han reiste, som om han stilte klokken tilbake til «Fergie time», skriver han.

– Solskjær har brakt tilbake «the United way», altså gjeninnført fotball hvor man presser motstanderen og har initiativ. Samtidig pakker han sammen et lag med hurtighet for kontringer og er ikke redd for å hive inn unge spillere, som han gjorde med Taith Chong og Mason Greenwood i Paris. Slike øyeblikk har en sterk effekt, og gjør supporterne trygge på at personen som styrer faktisk forstår klubben deres, fortsetter eksperten.

Dan Chung/REUTERS

Sammenlignes med Zidane og Guardiola

Carragher, som spilte mot Solskjær for Liverpool ved flere anledninger gjennom sin spillerkarriere, sammenligner nordmannens jobb i United med prestasjonene til Zinédine Zidane i Real Madrid og Pep Guardiola i Barcelona.

Både Zidane og Guardiola var legendariske spillere hos de spanske gigantene, og trente reservelaget til sine to klubber før de fikk sjansen som managere for førstelaget. Zidane tok som kjent tre Champions League-trofeer før han ga seg etter forrige sesong, mens Guardiola vant 14 trofeer på fire år.

– Se på Zidane og Guardiola (...) Eks-spillere har den umiddelbare fordelen med et sterkt bånd til supporterne, som kjøper dem tid om de får en vanskelig start. Hvis de får en flyvende start vokser legendestatusen deres, mener Carragher, og legger til:

– Solskjærs innvirkning kan hjelpe med å forandre holdningen til styrene i fotballklubber rundt om i Europa. Fotballen pleier å følge trender og den neste gangen en klubb er i trøbbel, ikke bli overrasket hvis de søker sin egen Solskjær-effekt ved å jakte en tidligere spiller for å gjeninnføre fortidens suksess.

Før helgen ligger United på den viktige fjerdeplassen, ett poeng foran Arsenal på femteplass. Om United vinner mot Arsenal, vil de dermed få en liten luke ned til London-laget. Da vil de også være à poeng med Tottenham, som snublet borte mot Southampton lørdag.

– Da Solskjær ble ansatt, kunne klubben aldri ha forestilt seg hvor mye denne sesongens muligheter hadde snudd før helgens storkamp. Det så ut som de skulle være strandet i plassene om Europa League (5.-, 6.- og 7.-plass.), uten å ta igjen topp fire-lagene, skryter Carragher.