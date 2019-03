Hornelands RBK med nytt tap: Brann med full kontroll

BRANN - ROSENBORG 1–0

Etter at RBK-kaptein Mike Jensen hevet cuptrofeet på Ullevaal i fjor, har Rosenborg tapt fire av fem treningskamper under nytrener Eirik Hornelands ledelse.

Søndag var Brann motstander i treningskampen på Marbella, og Brann tok initivativet fra start. RBK ble presset lave og ble løpende i mellom.

De rødkledde klarte likevel ikke å spille seg fram de store sjansene de første 45 minuttene. De kom til sin første avslutning på mål da det var spilt nesten ni minutter. Skuddet bød imidlertid ikke på store problemer for André Hansen i RBK-målet.

Tunge av trening

RBK sto godt i mot et jagende Brann, og Hornelands lag lå kompakt og virket å jakte kontringer.

Men timingen i bevegelsene framover var for dårlig, og pasningene for unøyaktige til at Brann-forsvaret ble satt på de store prøvene.

I tillegg skapte den lave ettermiddagssola problemer for RBK-spillerne, og tar vi med at Eirik Hornelands spillere er inne i en periode med tung trening, kan det kanskje også være en medvirkende årsak til at det ikke akkurat sprudlet av RBK-spillerne denne søndagskvelden.

I det 42. minutt ble Rosenborg straffet hardt av Petter Strand. Han var nemlig våkent frampå og snappet en svak pasning fra Vegar Eggen Hedenstad. Strand rundet André Hansen og satte ballen kontrollert i mål. Dermed fikk Brann en fortjent ledelse, og lagene gikk til pause etter en førsteomgang som nok ga RBK-trener Eirik Horneland noe å tenke på.

– En soleklar misforståelse mellom flere spillere. Vi ser det ikke så ofte. Det ble matchavgjørende, sa Kjetil Rekdal som kommenterte kampen for Nettavisen.

Tre Brann-bytter

Da lagene kom på banen etter pause, hadde Brann-trener Lars Arne Nilsen gjort tre bytter. Kristoffer Løkberg var blant dem som ble byttet ut, mens Horneland ga sine elleve utvalgte fornyet tillit.

– Får vi se et høyere press og mer intensitet fra Rosenborg nå, lurte Kjetil Rekdal på.

Rekdal roste Brann for intentiteten og aggresiviteten som de viste ute på gressmatta. Og ja, Rekdal fikk se et Rosenborg-lag med større vilje til å løfte laget i 2. omgang.

Brann beholdt likevel initiativet i kampen og var nærmere 2–0 enn Rosenborg var utligning de første ti minuttene etter hvilen.

To RBK-bytter

I det 58. minutt gjorde Horneland to bytter: Adegbenro gikk ut, og inn kom Marius Lundemo. Helland ble også byttet ut, og inn kom David Akintola.

Gjermund Åsen ble flyttet ut på venstrekanten, mens Lundemo tok plass på midten.

– En typisk treningskamp, rolig og bedagelig, oppsummerte Kjetil Rekdal.

Og at Rosenborg ikke spilte for full maskin i hele kampen, kan kanskje illustreres ved at de fikk sin første corner i kampen i det 66. minutt.

Fem minutter senere fikk de sjansen fra hjørneflagget på nytt, men heller ikke denne gangen klarte de å få ballen i mål.

De siste 20 minuttene viste imidlertid RBK seg fra en giftigere side. Brann-dominansen var ikke sterk.

I det 73. minutt ble Bendtner byttet ut, og innbytter Mikael Johnsen markerte seg med gode bevegelser. Like etterpå var Birger Meling nær ved å score.

Nå var det Brann som ble løpende i mellom, og RBK jaktet utligning. De siste sju minuttene kunne RBK fått utligningen sin, men kom ikke nærmere enn et skudd i tverrliggeren fra David Akintola i sluttminuttene.

– Vi er godt fornøyd med kampen, vi skaper masse nestensjanser og kunne scoret noen flere mål. Vi vinner fortjent. Den første timen er veldig bra. Vi mister litt av trykket mot slutten, men det er forståelig. Vi trener mye for tiden, oppsummerte Lars Arne Nilsen overfor Nettavisen.