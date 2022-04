Fride Stølen er toppscorar i 1. divisjon om ein tek vekk straffekast. 21-åringen har vore viktig for at Volda Handball med siger over Haslum Bærum søndag kan sikre seg moglegheita til å rykkje opp nokre dagar seinare.

Det betyr at ingen i 1. divisjon har scora meir mål i ope spel enn Volda sin strekspelar, Fride Stølen. Ikkje eit einaste av dei 96 måla ho har scora har kommen på straffekast. Alle måla var ikkje noko ho hadde forventa i si andre sesong som førsteval i klubben.

– Eigentleg ikkje. Det er så klart veldig positivt at det har kome så mange mål, men det var ikkje noko eg såg for meg. Eg hadde kanskje håpa på det, men det er ei utfordring og noko anna å gjere det, seier Stølen til Sunnmørsposten.

– Kvifor har det blitt så mykje mål på deg og resten av laget?

– Vi har fleire strengar å spele på. Vi har mange gode spelarar i alle posisjonar. Dei kan spele inn på strek, men også gjere det sjølv. Difor har det gått så bra for oss i år. Vi har mange som kan avgjere kampar og bidra med mål, svarar ho.

Fride Stølen er kanskje Volda sin meste spennande spelar. Foto: Marius Simensen

Tre spelarar i 1. divisjon har scora over 100 mål denne sesongen, Volda-spelar Iuliia Andriichuk, Grane Arendal-spelar Dora Bergvik Eckholdt og Levanger-spelar Olsvik. Dei har derimot scora høvesvis 72, 44 og 71 mål på straffekast. Nærmast i scoringar i ope spel følger lagvenninne Ingrid Rye og Levanger-spelar Anja Døsvik, begge med 88 mål.

Talent

Stølen, som opphavleg er frå Midsund, kom til Volda frå Molde som 18-åring for fire år sidan, rett frå J18-spel. Dei to første sesongane i Volda blei det mykje mindre speletid enn kva ho hadde sett føre seg. Lone Vik heldt ho ute av laget, men ho vart etter kvart henta til Molde.

– Det var litt kjedeleg å sitje på benken ganske store delar av kampane. Det blei heller ikkje noko ekstra speletid for toar-laget i 3. divisjon, fordi det kolliderte med våre kampar. Det er noko du lærar av, sjølv om det kan vere tungt og frustrerande, seier Stølen.

Ønsket om å bli ein god handballspelar gjorde at ho valde å stå i det. Det at ho no har fått eit stort gjennombrot etter ei tolmodsprøve, har ført til at trenar Halldor Stefan Haraldsson brukar Stølen som eit godt døme.

– Vi har heile tida visst at Fride kunne utvikle seg til å bli den spelaren ho har blitt. Fride var klar då Lone gjekk, og ho har utvikla seg enormt på desse åra, seier Haraldsson og leggar til:

– Eg seier til alle unge spelarar som kjem hit at det viktigaste er å gidde og stå i det. Det er mange som kjem hit og gir opp etter fire til fem månader. Dei som verkeleg gidd å stå i det, dei klarar å utvikle seg. Det har vi vist fleire gonger. Steget opp frå 3. divisjon er så stort.

Ny kamp

Søndag ventar tredjeplasserte Haslum Bærum på bortebane. Med ein ny siger vil Volda få moglegheita til å sikre opprykket til eliteserien onsdag heime mot Levanger. Volda kan likevel tole tap mot Haslum Bærum på søndag. Då må dei vinne dei to siste heimekampane mot Levanger og Charlottenlund.

Stølen innrømmer at alle jentene på laget kjenner at det nærmare seg ei avgjerd.

– Det er eit godt lag og vi må spele opp mot vårt beste mot dei. Vi kjenner på det at det står noko på spel. Det er ein del nervøse jenter før kamp for tida, som regel brukar vi det til det betre, seier Stølen.

Spelarane er no avventande med å signere nye kontraktar med Volda. Dei vil få avklart kva divisjon det blir neste sesong. Stølen er klar på at det må eliteserie til om ho skal bli verande.

– Det er veldig viktig med opprykk. Om ikkje, så er eg klar til å prøve noko nytt. Eg håper vi rykker opp, seier Stølen, som på sikt har ein ambisjon om å leve av handballen.