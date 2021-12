Bergens Tidende og Bergensavisen feller en nådeløs dom over sesongen som på ny sendte Brann ned fra Eliteserien i fotball.

«Brannus Horribilis», skriver BT-kommentator Anders Pamer og beskriver 2021 som sportsklubbens verste år i fredstid. På forsiden av papiravisen er ordene «Skammens sesong» slått stort opp.

Pamer og BT klarer ikke å finne noe positivt ved situasjonen i Brann akkurat nå, med et lite unntak for at klubben har begynt å bruke unge bergensere på banen.

«Brann har vært skandalenes klubb i norsk fotball, men dette året har toppet alt. Året som begynte med kraftig intern strid rundt skifte av banedekke på Brann Stadion, fortsatte med sparking av sportssjef og trener. Nachspielskandalen svertet Sportsklubben fullstendig. Og nå nedrykket til Grorud, Raufoss og de andre i 1. divisjon», skriver avisens fotballkommentator.

Krever oppvask

Bergensavisen har farget forsiden svart og kaller nedrykket «Den totale fortvilelsen». Sportsredaktør Tormod Bergersen bedyrer at «Joda Brann, dette kan bli verre!», men at det også kan bli bedre dersom det kommer en skikkelig oppvask og man bytter ut sentrale folk i ledelsen.

«Det må bli en ny start, som i 2015. Klubben trenger sårt en ny driv, og nye folk som kan presentere planene på en troverdig måte. Det går som sagt ikke med dagens ledelse. Hvis de prøver på det, er jeg redd klubben synker ytterligere.», mener Bergersen.

Brann rykket onsdag kveld ned til 1. divisjon i en fotballkamp av det ekstreme slaget. 1-1 mot Jerv ga ekstraomganger med heftige seks mål, fulgt av en straffesparkkonkurranse der sørlendingene vant 8-7.

Fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2 beskriver kampen som den villeste han noen gang har sett.

– Fiasko

– Nedrykk er en fiasko og flaut for Brann, spesielt når vi ser hva de totalt sett har levert på og utenfor banen denne sesongen. Utenfor banen har de levert på et langt lavere nivå enn 1. divisjon. Dette er et mørkt år i Branns historie, sier han til BA.

Mathisen sikter selvsagt til det mye omtalte nachspielet der Brann-spillere tok seg ulovlig inn på stadion og festet sammen med unge kvinner natt til 11. august. Politiet etterforsker to overgrepsanklager etter festen, og tre Brann-spillere som deltok på nachspielet, forsvant ut av klubben.

Sportslig ble sesongen også en katastrofe for nytreneren Eirik Horneland og hans menn.