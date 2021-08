Drømmedebut for Ajer da Brentford nedkjempet Arsenal

Arsenal ble beseiret med 2–0 av Thomas Franks gutter, etter nettsus fra Sergi Canós og Christian Nørgaard.

Den danske manageren skapte elektrisk stemning der han veivet med armene og dirigerte folk på Brentford Community Stadium. Fansen sang som om ny Premier League-kontrakt allerede var i boks da heltene tok æresrunden.

– Støynivået er helt fantastisk, beskriver tidligere Manchester United-back Gary Neville overfor Sky Sports, der Neville nå jobber som ekspert.

– Vi visste hva Brentford ville komme med. Det var som om Arsenal ikke gjorde det, sier han.

Spanske Canós satte fyr på publikum da han banket inn 1–0, mellom bena på Arsenal-back Calum Chambers, midtveis i første omgang.

– Det er utrolig! Jeg har drømt om å score det første målet på dette stadionet. Vi fortjente det, publikum fortjente det, beskriver Canós i et intervju vist på TV 2 Sport Premium.

Han smilte og lo i bråket fra egne supportere mens han ble intervjuet.

– Hvis det var én «man of the match» i dag, så var det supporterne, sier manager Thomas Frank, som håpte at alle ville kose seg med ett glass rødt og kanskje en tåre i øyekroken fredag kveld.

Canós-kanonen var klubbens første toppseriemål siden 1947, året Brentford sist spilte i den øverste divisjonen, og det ble mer moro i London.

I annen omgang steg danske Christian Nørgaard til værs og stanget inn 2–0 etter at et langt innkast fikk leve gjennom hele Arsenal-feltet.

Den gamle Liverpool-stopperen Jamie Carragher er ikke imponert av Mikel Artetas menn.

– Hvordan skal man beskrive Arsenals forsvar her? Det er bare Arsenal. Svakt. Det er menn mot gutter, sier Carragher til Sky Sports.

– Ny sesong, samme, gamle histore, legger han til.

– Vi klarte ikke å håndtere de lange ballene eller andreballene. Jeg er veldig skuffet, sier Arteta.

Kvelden ble langt hyggeligere for Kristoffer Ajer, som med unntak av noen svake fremspill gjorde en solid debut for Brentford.

Ajer fikk en smell etter en times spill, og ti minutter senere forlot han banen. Men det så ikke veldig alvorlig ut. Etter seieren var 23-åringen et eneste stort glis ute på matta.

Den norske landslagsspilleren signerte for fem år i sommer og ble tidenes dyreste Brentford-spiller, med en prislapp på 13,5 millioner pund (cirka 165 millioner kroner), ifølge Sky Sports.