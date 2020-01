Haaland på plass i Borussia Dortmund-rekkene

Erling Braut Haaland stemplet inn som Borussia Dortmund-spiller for første gang fredag.

Erling Braut Haaland sammen med Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke fra da overgangen ble kjent. Foto: JOEL KUNZ / Borussia Dortmund

NTB

Spillerne skal gjennom diverse fysiske tester. Avisen Bild skriver at resultatene ikke vil bli offentliggjort.

Haalands ankomst var hovedoppslag i lokalavisen WAZ. Tenåringen var blant de første som kom til treningsanlegget. Der ble også faren Alfie Haaland observert.

Klubbens twitterkonto hadde en filmsnutt der 19-åringen pakker ut en koffert med diverse treningsutstyr.

– Dette er fint, sa Haaland.

Dortmund la også ut en Instagram-video av Haaland gående i klubbens kontorlokaler:

Lørdag reiser troppen til Spania for en treningsleir. Der skal det også spilles tre kamper. Den første går mot Standard Liege tirsdag.

18. januar får trolig Haaland sin første kamp i tysk Bundesliga borte mot Augsburg.

Haaland ble hentet fra Salzburg, trolig for cirka 200 millioner kroner. Nordmannen hadde en utkjøpsklausul i kontrakten med østerrikerne. Den lå langt lavere enn antatt markedsverdi.

Den skal ifølge fotballkjennere være fra 600 til 800 millioner.

Erling Braut Haaland ankom treningssenteret i Dortmund fredag morgen. Han ble kjørt av Joel Kunz. Foto: Guido Kirchner, DPA / NTB scanpix

Fredag ble det kjent at TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise Dortmunds tre oppkjøringskamper i Spania. Det er ventet at Haaland debuterer mot belgiske Standard Liège førstkommende tirsdag.

– Vi opplever stor interesse for Erling Braut Haaland. Han er en ekstremt spennende spiller som begeistrer og fascinerer. Det var derfor ikke overraskende at det var tøff konkurranse også om hans første kamper for Borussia Dortmund. Nå er vi glade for å kunne tilby de tre kampene til publikum på TV 2 Sumo, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

(NTB / 100% Sport)

Publisert: Publisert 3. januar 2020 14:03