Axel Kryger er trolig ferdig i Sandnes Ulf. Foto: ASTRID PEDERSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Sandnes Ulf-profil trolig ferdig i klubben - nærmer seg rival

Axel Kryger nærmer seg Sogndal.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Sandnesposten mandag. Nå gjenstår kun den medisinske testen før 22-åringen signerer for 1.-divisjonsklubben fra saftbygda.

– Det stemmer at Axel er hos oss nå. Han går gjennom den medisinske testen nå, så satser vi på at han skriver under for oss i løpet av dagen, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til avisen.

Aftenbladet har tidligere omtalt at Kryger, som er på utgående kontrakt i Sandnes Ulf, ble tilbudt en ny avtale med Sandnes-klubben.

Les også Som liten drømte han om å spille for Viking. Nå er han på utgående kontrakt.

I november sa Sandnes-karen at han var åpen for tilbud fra klubber i Eliteserien og 1. divisjon, og ville vite mer om hva trener Steffen Landro tenkte før han bestemte seg.

– Jeg har fått et kontraktsforslag, men vil gjerne høre hvordan en ny trener tenker å bruke meg. Jeg ønsker ikke å være potet som bytter fra plass til plass, men vil få min rolle der jeg kan utvikle meg og bli sikker, sa Kryger den gang.

22-åringen har vært på banen 32 ganger for Sandnes Ulf i 2019, og står registrert med totalt 100 kamper og ni mål for gaukene.

Sandnes Ulf vil trolig ha krav på en utdanningskompensasjon på inntil en halv million kroner om Kryger signerer for Sogndal.

Flere spillere har gitt seg i Sandnes Ulf etter årets sesong: Les mer om hvilke spillere her.