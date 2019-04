Norge-talentene klare for EM: – Helt sykt fantastisk

NORGE - DANMARK 3–0

Kun seier var godt nok for mannskapet til landslagstrener Nils Lexerød tirsdag. Foran gruppefinalen toppet Danmark Norges gruppe i eliterunden med ett mål bedre målforskjell enn de norske jentene, men på Jessheim var det aldri tvil om hvor EM-billetten ville ende.

– Dette er helt sykt fantastisk, sa Avaldsnes-talentet Olaug Tvedten til NTB etter kampen.

Hun sto bak Norges 2-0-mål.

– Det var sykt deilig at den satt. Med 2-0 fikk vi litt mer ro, alt flyter mye bedre, og vi hadde styring på kampen. EM til sommeren blir helt nydelig, sa Tvedten.

Treneren jublet

Lyn-spiller Jenny Røsholm Olsen scoret i sin tredje landskamp på rad da hun ga Norge ledelsen etter 19 minutters spill, og sju minutter ut i annen omgang doblet Avaldsnes-talentet Olaug Tvedten til 2-0.

Da Trondheims-Ørns Malin Skulstad Sunde satte inn 3-0 på straffespark etter en drøy times spill, var kampen punktert. Lagvenninnene i Ørn, Elin Sørum og Emilie Bragstad, spilte henholdsvis hele kampen og 11 minutter.

– Dette er helt fantastisk. Det er så kjekt å spille med denne gjengen her. Jeg føler vi hadde kontroll gjennom hele kampen og 3-0 er helt herlig, sa Sunde etter kampslutt.

Landslagstrener Lexerød kunne også juble for å ha nådd målet om EM-spill.

– Dette føles veldig godt. Jeg er utrolig glad, både på spillerne og støtteapparatets vegne. Dette er også veldig bra for norsk fotball. Dette er lag med mange spennende spillertyper, og at de får erfaringen med å spille et mesterskap nå er meget viktig for spillerne, klubbene og norsk fotball, sa han til NTB.

Sterk kvalifisering

De norske jentene innledet eliterunden med 2-1-seier over Nord-Irland. Deretter ble Ukraina nedsablet med 7-1 i kamp nummer to, før Danmark ble feid av banen på Jessheim tirsdag.

EM-sluttspillet arrangeres i Skottland i perioden 16. - 28. juli. Kun de sju gruppevinnerne fra eliterundene får plass i mesterskapet.

Klepp-talentet Marthine Østenstad spilte hele kampen i Norges midtforsvar. Arna-Bjørnars Thea Bjelde spilte også 90 minutter. Bjeldes lagvenninne i Arna-Bjørnar, Andrine Mo, satt hele kampen på benken for Norge.

Kampfakta:

Norge - Danmark 3–0

Pause: 1–0

EM-kvalifisering fotball J19 tirsdag, eliterunden gruppe 5 (3. runde):

Spilt i Jessheim.

Mål: 1–0 Jenny K. R. Olsen (19), 2–0 Olaug Tvedten (52), 3–0 Malin Skulstad Sunde (61).

Norges lag: Karen Oline Sneve, Malin S. Sunde, Joanna Bækkelund, Marthine Østenstad, Vilde G. Birkeli, Thea Bjelde, Julie Blakstad, Elin Å. Sørum, Olaug Tvedten (Ragne Svastuen fra 90.), Jenny K. R. Olsen (Emilie Bragstad fra 79.), Celin B. Ildhusøy

Ubenyttede reserver: Hanne Larsen, My H. Sørsdahl, Anna Langås Jøsendal, Mathilde H. Harviken, Kristin Holmen, Ylinn Tennebø, Andrine Mo.