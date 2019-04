Tok knusende seier i «den største kampen i Europa»

Se høydepunkter fra kampen i videovinduet over.

Bayern München – Borussia Dortmund 5–0

Borussia Dortmund har laget spenning i Bundesliga denne sesongen. I kampen som kan avgjøre ligamesterskapet ble de imidlertid feid av banen av den tyske giganten fra München.

– Dortmund er nedsablet på Allianz Arena. De kom her som serieledere og drar herfra med kofferten full av baklengsmål og ingen selvtillit, oppsummerte Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet etter kampen.

– Så mange feil som blir gjort, det er fortsatt overraskende og sjokkerende at det kan skje i en kamp som det her, sa Mohammed Abdellaoue i Viasats studio.

Før kampen kalte sjefsfotballskribent i New York Times, Rory Smit, oppgjøret for «den største kampen i Europa denne sesongen».

– Spesielt med tanke på hvor mye den kan bety for en av de fem store ligaene. Med den timingen og avstanden mellom lagene, blir den en skikkelig seriefinale, utdypet Smit, ifølge BBC.

Ikke siden 2012 har et annet lag enn Bayern München vunnet Bundesliga. I det viktige storoppgjøret viste at de fortsatt er storebror i Tyskland.

Klatret til topps

Med en knusende overlegen 5–0-seier klatret Byern forbi Dortmund, med ett poeng, når det gjenstår seks kamper å spille.

Etter en tung høst har Bayern begynt å finne tilbake til sedvanlig form utover våren. Dortmund har på sin side hatt det tyngre den siste tiden. Det ble tydelig på Allianz Arena lørdag.

For etter at Mahmoud Dahoud misbrukte en enorm Dortmund-sjanse etter 6 minutter, handlet alt om Bayern München.

Først ga Mats Hummels hjemmelaget ledelsen etter ni minutter, da han stanget ballen i nettet på et hjørnespark. Syv minutter senere satt nummer to, da Robert Lewandowski plukket opp en løs pasning fra Dortmund-stopper Dan-Axel Zagadou, chippet ballen elegant over keeper og bredsidet den i nettet på hel volley.

Avgjorde serien?

Fem minutter før pause satt Bayerns tredje, da Javi Martinez bredsidet ballen i lengste hjørne fra 17 meter. Dortmund-spillerne virket motløse, og knapt tre minutter senere satt scoring nummer fire. Thomas Müller sendte et presist innlegg inn til Serge Gnabry, som fikk gå opp alene og gjøre omgangens ydmykelse total.

– Er det ligaen som avgjøres her i denne førsteomgangen, spurte Sundet etter den elleville omgangen.

Det kan det langt på vei ha vært. Andre omgang ble en transportetappe. To minutter før full tid fastsatte Lewandowski resultatet til 5–0.

Nå er Niko Kovac’ lag tilbake i føringen og er storfavoritter til å ta tittelen, for syvende gang på rad.