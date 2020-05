Gladmelding for Ødegaard – grønt lys for ny treningsfase

Martin Ødegaard og resten av La Liga kan fra mandag trene i mindre grupper. Dermed igangsettes fase to av den trinnvise veien tilbake til kampaktivitet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Martin Ødegaard kan trene i gruppe med lagkamerater mandag. Foto: Heiko Junge

NTB-AFP

Spillerne i den spanske toppserien har så langt trent individuelt. Mandag kan det settes sammen grupper på inntil ti personer.

Klarsignalet som er gitt med hensyn til oppmyking av retningslinjene for trening i toppfotballen gjelder samtlige klubber i La Liga. Samtidig er det geografiske ulikheter i Spania med hensyn til i hvilken grad de generelle smittevernreglene i samfunnet er lettet på.

Dermed kan klubber som Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid trene i grupper på ti, til tross for at det fortsatt foreligger meget strenge restriksjoner for hovedstadsregionen og i Catalonia.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP vil Espanyol, Leganés, Getafe og Real Valladolid på sin side bli gitt spesialtillatelse til å trene i større grupper enn ti.

Nylig var samtlige klubber i Spania gjennom omfattende virustesting. Fem spillere og tre andre klubbansatte testet positivt på koronaviruset. Det var ifølge La Liga-sjef Javier Tebas færre enn ventet.