Topptennisen utsatt til august – Casper Ruud mister hele grussesongen

Det blir ingen kamper i hverken ATP- eller WTA-touren i tennis før tidligst i august. Det er dårlig nytt for Casper Ruud som mister hele grussesongen.

Det er ikke godt å si når Casper Ruud kan spille ATP-tennis igjen. Foto: Gustavo Garello / AP

Fredag kom beskjeden om koronaepidemien fører til at det helt sikkert ikke blir spilt noen tourkamper til og med 31. juli. Hva som skjer etter den tid er ikke bestemt.

Hittil er det i overkant av 40 turneringer for menn (ATP) og kvinner (WTA) som er avlyst på grunn av viruset. Blant de siste turneringene som er rammet er ATP-touren i Båstad i Sverige. Det blir heller ingen turneringer i Hamburg, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta eller Kitzbühel.

– Da er det ytterligere utsatt til 1. august, og det blir noen uker ekstra i forhold til forrige dato. Turneringene i Båstad, Hamburg og Kitzbühel ryker for Christian. Det er spesielt kjedelig siden han gjorde det så bra i Kitzbühel i fjor. Nå ryker hele den opprinnelige grussesongen, men disse turneringene kan jo komme på kalenderen igjen i august/september om det åpnes for det, skriver far og trener Christian Ruud i en SMS til NTB.

Hittil i karrieren har Casper Ruud vært klart best på grusdekke.