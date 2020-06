Keepertabbe, selvmål og sen scoring da Bayern rykket nærmere gullet

Bayern München så lenge ut til å måtte nøye seg med 1–1 mot Borussia Mönchengladbach i tysk Bundesliga lørdag, men på tampen sørget Leon Goretzka for 2-1-seier.

Leon Goretzka scoret Bayerns seiersmål. Foto: Matthias Balk / DPA POOL

NTB

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 2–1

Dermed økte Bayern igjen forspranget på tabellen etter at Borussia Dortmund et par timer tidligere hadde nærmet seg. Erling Braut Haaland ble matchvinner i Dortmunds 1-0-seier over Fortuna Düsseldorf.

Lørdagens resultater betyr at det fortsatt skiller sju poeng mellom topplagene i tysk fotball. Dermed har Bayern et jerngrep om ligatittelen. Kun tre serieomganger gjenstår å spille.

I neste runde kan det bli gullfeiring for Bayern-stjernene. Seier borte mot Werder Bremen sørger for det.

Lørdag så serielederen lenge ut til å måtte klare seg med ett poeng. Bayern tok riktignok ledelsen midtveis i første omgang da Gladbach-keeper Yann Sommer bommet stygt på en pasning i egen forsvarsrekke. Sveitserens forsøk på å finne en medspiller havnet hos 19-åringen Joshua Zirkzee, som fikk sjansen i Bayern-angrepet lørdag. Han svarte med å sette ballen sikkert i det tomme målet.

Bayern-talentet Joshua Zirkzee scoret mot Gladbach lørdag. Foto: Matthias Balk/Pool via AP / NTB scanpix

Åtte minutter før pause kom utligningen. Et innlegg fra høyre endte med at Bayern-forsvarer Benjamin Pavard skled ballen inn i eget mål. Keeper Manuel Neuer var fullstendig utmanøvrert ved den anledningen.

Fire minutter før full tid avgjorde så Leon Goretzka kampen i Bayerns favør. Pavard ble spilt gjennom på høyrekanten, og inne foran mål fikk Goretzka umarkert sette ballen i mål.

Bayern jakter sin 30. ligatittel i tysk fotball.

