Bayern München fikk luke i gullkampen

Bayern München tok en oppskriftsmessig 3-1-seier hjemme mot Iver Fossums Hannover, som er tabelljumbo og står i stor fare for å rykke ned.

Robert Lewandowski og Leon Goretzka sørget for 2-0 i første omgang. Jonathas kom i fokus like etter pause. I løpet av ti minutter rakk han å bli bytte inn, redusere og få to gule kort.

Like før slutt fastsatte Franck Ribéry, som var tilbake fra skadeavbrekk, sluttresultatet til 3-1. Også Arjen Robben var tilbake i aksjon.

Noen timer senere ble det mer Bayern-jubel da Borussia Dortmund kun klarte 2-2 mot Werder Bremen. Christian Pulisic og Paco Alcacer ga gultrøyene en 2-0-ledelse til pause, men Kevin Möhwald og veteranen Claudio Pizarro satte kjepper i hjulene for gulldrømmen til Dortmund.

Dermed har Bayern München et forsprang på fire poeng med to kamper igjen å spille. Det forspranget gir neppe sørtyskerne fra seg.

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred var begge i Hertha Berlins startoppstilling i 3-1-seieren hjemme mot bunnlaget Stuttgart på kvalifiseringsplass.

Jarstein spilte som ventet hele kampen og pådro seg et gult kort for munnbruk da han følte seg snytt for et frispark sju minutter før slutt. Skjelbred ble byttet ut etter timen spilt.