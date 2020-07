Tidligere Viking-trener fikk sparken i Sverige

Ian Burchnall har fått sparken i Östersund, men fortsetter inntil ny trener er på plass. Burchnall, som trente Viking i 2017, fikk to år i den svenske klubben.

Ian Burchnall har fått sparken i Östersund. Her er han avbildet fra tiden som trener i Viking. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Det er kjedelig å måtte avslutte vårt gode samarbeid gjennom to års tid. Men nå må vi rette blikket fremover for klubbens beste, sier Leif Widegren, representant for Östersunds sportskomité.

Burchnall vil likevel fungere som hovedtrener fram til ny trener er på plass.

Engelskmannen, som trente Viking i 2017-sesongen, forlater Östersund etter litt over to år i jobben. Burchnall har også vært assistenttrener i Sarpsborg 08 da Brian Deane trente klubben.

– Jeg har satt pris på årene i Östersund og vil gjerne takke til alle supporterne, sa Burchnall.

37-åringen førte klubben til en skuffende 12. plass i sin første hele sesong, og også denne sesongen har startet trått. Etter seks spilte kamper ligger Östersund på nedrykksplass med fire poeng.