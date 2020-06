Glimt flyr høyt etter ti mål på to kamper

Bodø/Glimt seiler opp som en seriøs utfordrer til seriegullet etter 6–1-seier mot Haugesund. Også Kristiansund vant med kalassifre søndag.

Bodø/Glimts Kasper Junker har akkurat gjort 2-0 mot Haugesund. Foto: Mats Torbergsen, NTB scanpix

4-2-seier borte mot Viking og nok en trepoenger mot Haugesund gjør at Glimt topper tabellen med full poengpott og 10 scoringer etter to spilte kamper. Molde har heller ikke avgitt poeng, men har dårligere målforskjell enn laget fra nord.

Kasper Junker (3), Patrick Berg, Jens Petter Hauge og Sammy Skytte scoret mot Jostein Grindhaugs Haugesund. Niklas Sandberg scoret Haugesunds trøstemål.

Det var nok av scoringer også i flere av de øvrige kampene. KBK var gode da de slo Aalesund 7-2 på hjemmebane. Der scoret Amahl Pellegrino tre av målene for hjemmelaget.

Det ble også målrikt i Sandefjord der det endte uavgjort 2-2 mellom hjemmelaget og Start. Matthías Vilhjálmsson utlignet til 2-2 på straffe for Vålerenga mot Stabæk med 18 minutter igjen å spille, og det ble også resultatet.

Strømsgodset vant 1-0 hjemme mot Odd. Johan Hove ble matchvinner etter scoring allerede etter to minutters spill.

Mens det ikke ble en eneste hjemmeseier i første serierunde (0-3-5), er det ikke blitt en eneste borteseier så langt i helgens runde (5-2-0 før kveldskampen).

Godt Glimt

Bodø/Glimt var gode under Kjetil Knutsen sist sesong og virker ikke å ha blitt svakere selv om de har mistet noen sterke kort siden da. Ikke minst virker de heldig som skaffet seg dansken Kasper Junker før sesongstart. Junker scoret seks mål for Stabæk sist sesong og har vært enda giftigere så langt denne sesongen.

Hans hattrick mot Haugesund kom med to mål før pause og ett fire minutter ut i 2. omgang. 4-0 var kanskje et selvmål. Ballen gikk via Haugesunds Benjamin Tiedemann Hansen, og det er ikke sikkert at det ville ha blitt scoring om ikke ballen hadde skiftet retning. Enn så lenge er målet kreditert 26-åringen fra Danmark.

Bendik Bye setter inn 7–2 for Kristiansund mot Aalesund søndag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Tre i nordvest

Kristiansund var det andre laget som imponerte mest i søndagens 2. serierunde. KBK åpnet med 0-0 borte mot Rosenborg i forrige runde, men hadde små problemer med de oransje fra Ålesund lenger sør i Møre og Romsdal.

De ga seg ikke før det sto 7-2 på måltavla, og Amahl Pellegrino ble kampens spiller med tre fine scoringer.

Storseieren gjør at Kristiansund er nummer tre på tabellen før kveldens siste kamp mellom Brann og Viking senere søndag.

