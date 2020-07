Utrolig kamp på nivå to i England: Ledet med syv (!) mål til pause

Wigan har store problemer utenfor banen, men det ser ikke ut til å påvirke laget på banen. Tirsdag ledet Championship-klubben 7–0 over Hull etter første omgang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Wigan kjørte totalt over Hull tirsdag kveld. Her feirer Wigan i en treningskamp før sesongen. Foto: PAUL BURROWS / Reuters

WIGAN - HULL 8–0

Den 1. juli ble Wigan satt under administrasjon. Klubben er derfor, i henhold til regelverket til den engelske fotballligaen (EFL), trukket tolv poeng. For å unngå nedrykk må Wigan derfor ha en margin på tolv poeng til det siste laget som rykker ned til League One.

Det er en luke «The Latics» ser ut til å være fast bestemt på å opparbeide seg, i hvert fall om en går utifra tirsdagens kamp mot Hull. Før oppgjøret lå Hull på 22.-plass, som vil medføre nedrykk.

Før ett minutt var spilt, tok Wigan ledelsen ved Kal Naismith. Da lagene gikk til pause 44 minutter senere, hadde hjemmelaget satt ballen forbi George Long i Hull-målet ytterligere seks (!) ganger.

To av målene stod Kieffer Moore for. Den 195 centimeter høye spissen spilte for Viking fra 2015–2016, uten stor suksess.

For noen går nok tankene tilbake til andre juledag i 2008. Den gangen valgte daværende manager Phil Brown å ta pausepraten ute på gressmatten. Hull lå da «bare» under 0–4 mot Manchester City.

Kampen på «Boxing Day» for tolv år siden endte 5–1.

Tirsdagens oppgjør på DW Stadium endte 8–0. Dermed er det nå tolv poeng som skiller Wigan på 15.-plass og Hull på 22.-plass.

Risikerer ytterligere poengtrekk

Wigan varslet i forrige uke at de vil anke poengtrekket.

På en pressekonferanse forrige tirsdag kom det dessuten frem at klubben kan bli trukket ytterligere 15 poeng neste sesong dersom den ikke klarer å betale kreditorene sine, skriver BBC.

Rugbyklubben Wigan Warriors, som deler DW Stadium med fotballklubben, har vist interesse for å kjøpe Wigan, skriver Sky Sports.