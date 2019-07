Jordskred stoppet dramatisk Tour-etappe på fransk marerittdag. Bernal tok over ledertrøyen.

Jordraset skjedde i utforkjøringen i Val d’Isère 13 kilometer fra mål. Det tvang arrangøren til å nøytralisere den 19. etappen.

Rytterne fikk den nedslående beskjeden da Egan Bernal hadde rundt 30 kilometer igjen av etappen.

– Fjellveggen har rast ut. Her er det umulig for noen å sykle. Ingen får kjøre forbi, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen på telefon under direktesendingen.

Dermed blir Bernal etappevinner. Samtidig tok den colombianske Ineos-rytteren over sammenlagtledelsen fra Julian Alaphilippe.

Tidligere på dagen måtte Thibaut Pinot bryte rittet. Frankrikes håp om en etterlengtet triumf i Tour de France kan ha blitt knust fredag.

Det er alle franske syklisters største drøm: Ingen franskmenn har vunnet Tour de France siden Bernard Hinault i 1985. Den neste franskmannen som står i den gule trøyen på Champs-Élysées er garantert evig legendestatus.

Før fredagens etappe fra Saint-Jean-de-Maurienne til Tignes var Thibaut Pinot ett minutt og 50 sekunder bak ledende Julian Alaphilippe i Tour de France-sammendraget.

Den gule trøyen var innen rekkevidde for 29-åringen, før de avgjørende fjelletappene denne helgen.

Christophe Ena / AP / NTB scanpix

Så skjedde det som ikke skulle skje. Med litt over 80 kilometer igjen fikk Pinot plutselig store problemer med å holde følge med resten av feltet. Han så ut til å ha vondt – og måtte bandasjeres på det ene låret underveis.

Det så ikke ut til å hjelpe. En gråtende Pinot måtte til slutt bryte etappen.

– Hele Frankrike gråter, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

Det er noe uklart nøyaktig hva som var galt med Pinot. Cyclyst.co.uk skriver at han skal ha fått en smell i kneet for noen etapper siden. Han kjempet seg gjennom smertene under torsdagens etappe, men til slutt ble det altså for mye.