Dopingtatt Haugesund-spiller godtar dommen

Spissen testet positivt på morfin og ble utestengt av påtalenemnda i Norges Idrettsforbund.

I og med at saken ikke ankes havner den ikke Norges Idrettsforbunds domsutvalg.

– Ibrahima Wadji har etter en totalvurdering av saken og belastningen denne utgjør for han og hans familie, i dag meddelt Antidoping Norge at han godtar påtalenemndas avgjørelse. Wadji vil takke for støtten han har fått fra FK Haugesund, lagkameratene, supporterne, sin agent og mange andre. Utover dette har ikke Wadji ønske om å kommentere saken, opplyser Haugesund-spillerens advokat i en pressemelding.

Tidligere denne uken skrev 24-åringen under en ny kontrakt med Haugesund.

Det binder ham til klubben ut 2022-sesongen.