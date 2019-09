Tennisesset Casper Ruud (20) har hatt en god sommer. I slutten av mai spilte han tredje runde i French Open mot stjernen Roger Federer. Og nylig fikk han sin til da beste plassering på verdensrankingen med en 54. plass.

Christian Ruud var på 1990-tallet Norges beste tennisspiller. Å hevde seg i toppen av internasjonal tennis er knallhardt og noe svært få nordmenn har oppnådd. Ruud vet derfor hvor mye arbeid som ligger bak sønnen Caspers suksess.

Dette er andre sak i vår miniserie om unge utøvere. Her kan du lese første sak: Gjert Ingebrigtsen forklarer den norske suksessen: – De følger ikke med i timen

– Hva skal til for å bli så god som ham?

– Han har trent mye fra ung alder og er litt heldig som har hatt meg som guide. Jeg vet hva som skal til, ler Christian Ruud og fortsetter:

– Og så har han vært heldig og smart og fått hjelp fra andre folk, både norske og utenlandske. Han har hele tiden tatt nye steg. Tennisen har blitt tøffere. Det er flere land som satser hardt, det brukes mer penger. Og med en sesong som varer i ti og en halv måned, må fysikken være god. Det krever mye; man må holde seg skadefri og ha et støtteapparat. Det er mye som skal til for å komme opp på hans nivå.

Har aldri skulket en trening

Casper Ruud påpeker selv betydningen faren har hatt. Han ble tidlig introdusert for sporten og fikk fort forståelse for arbeidet som må gjøres for å oppnå gode resultater.

– Jeg har aldri «skulket» en trening og jeg tror mye av grunnen til at jeg har blitt god er nettopp dette. Det å være dedikert og ha en god innstilling mener jeg at går hånd i hånd. Jeg er dedikert til å nå mine mål, og jeg har en innstilling som går ut på at jeg stadig ønsker å forbedre meg og være den beste versjonen jeg kan, forteller Casper Ruud.

– Hva har vært de største utfordringene for å nå så langt?

– Det er et noe vanskelig spørsmål å svare på da jeg ikke bruker spesielt mye energi på å fokusere på utfordringer. Men dersom jeg skulle sagt noe ville det nok vært all reisingen. Ulike tidssoner, nye byer og hoteller hver uke kan være krevende.

Ungdommene imponerer

Det er flere eksempler på norske utøvere som har fått sine gjennombrudd i ung alder: friidrettsutøver Jakob Ingebrigtsen (18), golfspiller Viktor Hovland (21) og svømmer Henrik Christiansen (22) er alle etablerte i verdenstoppen.

– Casper har trent veldig bra fra han var 12–13 år gammel. Ikke helt som en proff, men veldig bra. Derfor tror jeg at han har blitt så god i ung alder. Hvis man har store ambisjoner, kan ikke idretten være en lek. Casper var tidlig ute med å trene bra og smart, sier Christian Ruud.

– Hva med hans egen motivasjon for å bli god?

– Han har helt klart hatt en egen drive. Samtidig har jeg vært flink til å gjøre det gøy også. Jeg har vært tøff, men lagt opp treninger som har vært morsomme.

Flere av tennisens superstjerner var svært unge da de slo gjennom. Rafael Nadal, Novak Djokovic og Andy Murray har vært best i en årrekke.

– For seks år siden var det ingen tenåringer blant de 250 best rangerte. Vi spurte oss hvor det ble av de beste. Var de fysiske kravene blitt så tøffe at det var vanskelig å slå gjennom ung alder? Casper har trent godt fysisk fra ung alder, og det tror jeg er en fellesnevner for alle de unge som er gode nå.

Måtte avbryte videregående

Christian Ruud forteller at sønnen ikke fullførte videregående skole. Han gikk på idrettsgymnas i to og et halvt år, men et siste halvår med mye spilling gjorde det vanskelig å prioritere skolen.

– Det er mulig å satse både på tennis og skole, men det er vanskelig, selvfølgelig. Casper har fått med seg mye og gått på skoler som har lagt til rette for han, men det gikk ikke å kombinere lenger. Han kan ta opp skolen igjen ved en senere anledning.

Selv ser ikke Casper Ruud på det som et offer at han ikke fikk fullført skolen.

– Disse eksamenene kan jeg alltids ta opp i senere tid om det noen gang blir nødvendig. Mens den karrieren jeg nå bygger i tennis er ikke noe som jeg kan ta opp ved en senere anledning, slår Casper Ruud fast.

Casper Ruud var direkte kvalifisert til første runde i Grand Slam-turneringen US Open. Han røk ut i første runde mot tyske Jan-Lennard Struff. Sesongen fortsetter med Davis Cup mot Georgia på hjemmebane.