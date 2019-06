41-åringen tar over etter Bjørn Petter Ingebretsen, som i mai trakk seg av helsemessige årsaker. I mellomtiden har Håkon Wibe-Lund hatt ansvaret for klubben fra Drammen.

Han har skrevet under på kontrakt ut 2021.

– Henrik har gjort et meget solid inntrykk på oss som trener og leder, og han skilte seg ut som den beste kandidaten for jobben. Vi har gjort grundig research, sjekket mange referanser og vært gjennom to intervjuer der Henrik var tydelig og detaljert på hvordan han skal jobbe for å gi Strømsgodset et løft, både på kort og lang sikt. Vi er veldig fornøyd med å få Henrik om bord, sier styreleder Egil Meland til klubbens hjemmesider.

– Han er den treneren vi tror kan passe oss i særklasse best de neste årene. Vi er veldig glad for å få ham på plass, var dommen fra sportssjef Jostein Flo, som har jobbet med ansettelsen.

Pedersen har lang fartstid i fotballen til tross for sin unge alder. Som hovedtrener har han hatt ansvar for danske HB Køge og den tyske klubben Eintracht Braunschweig.

Det blir ingen enkel jobb å overta Strømsgodset. Klubben har hatt en blytung start på sesongen. Det toppet seg onsdag da de ble slått ut av cupens 3. runde av 2. divisjonslaget Fram Larvik.

Også i serien har det vært lite å juble for. Der er Strømsgodset nest sist med 9 poeng på 11 kamper. De er bare to poeng foran tabelljumbo Stabæk, men laget fra Bærum har to kamper til gode. Første oppgave for Pedersen blir derfor å sørge for fornyet kontrakt på øverste nivå.

Han får en tøff debut når Molde kommer til Drammen lørdag kveld.