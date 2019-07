Vil legge ned stadionet der Rosenborg hadde en av sine største bragder

Det var onsdag at byrivalene Milan og Inter sendte inn papirene til lokale myndigheter om å gå videre med planer om å bygge et nytt stadion som skal erstatte San Siro.

De to Milano-klubbene vil sammen bygge en arena med 60.000 tilskuerplasser ved siden av tradisjonsrike og offentlig eide Stadio Giuseppe Meazza, som er bedre kjent som San Siro.

– Dette er et omfattende prosjekt som vil kreve private investeringer på mer enn 1,2 milliarder euro (11,6 milliarder kroner). Det er avgjørende for å løfte Milanos fotball tilbake til den globale eliten, heter det i en uttalelse fra klubbene.

Alessandra Tarantino / AP / NTB scanpix

Norsk fotballs største bragd?

«Mirakelet i Milano» er av mange sett på som norsk klubbfotballs største bragd. Rosenborg gikk videre til Champions League-kvartfinalen ved å slå ut AC Milan på deres mektige hjemmebane 4. desember 1996.

Scoringer av Harald Martin Brattbakk og Vegard Heggem var nok til å sikre trønderne en 2–1-seier, til øredøvende pipekonsert fra hjemmepublikumet.

– Jeg husker det som vi gikk inn til kampen med en oppriktig tro på at vi kunne klare det, men etter at jeg scoret 2–1 med 20 minutter igjen, var jeg sikker på de skulle score igjen, sier matchvinner Vegard Heggem.

– Jeg er rørt. Det er skikkelig stort, og det laget her slutter aldri å overraske meg. Til og med jeg blir litt taus nå, sa Rosenborgs trenerlegende Nils Arne Eggen etter kampen på San Siro.

Etter oppgjøret ble Milan-bussen pepret med steiner og flasker, mens Rosenborg ble applaudert ut av San Siro.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Stemningen var ikke så spesiell

Selv om kampen og prestasjonen ranker høyt blant det Vegard Heggem har vært med på, har han opplevd bedre stemning på andre arenaer.

– Stemningen var ikke så spesiell. Jeg har spilt på større kvelder enn det der med Rosenborg og Liverpool. Det var mye trøndere på plass, det husker jeg, sier Heggem.

Han har spilt på blant annet Anfield og Old Trafford, og selv om stadionet i seg selv ikke er det han husker best fra kvelden i Milano i 1996, sitter Heggem igjen med et flott minne.

– San Siro er jo et navn som klinger helt spesielt. Milan er en av Europas største klubber gjennom tidene, og det er gøy å kunne ta med seg at jeg har bidratt til en så viktig kamp der, sier mannen fra Rennebu.

LES MER OM MIRAKELET I MILANO: Elleve år siden RBK gikk videre fra et gruppespill: Slik skal Europa sjokkeres igjen

Det har i flere år vært diskutert om San Siro, med 80.000 tilskuerplasser, skal moderniseres nok en gang eller om man i stedet skal bygge en ny arena. Klubbene har nå bestemt seg for det siste.

San Siro er for øvrig foreslått som arena for åpnings- og avslutningsseremoni i vinter-OL i 2026, som nylig ble tildelt Milano og Cortina d'Ampezzo.