Premier League aner ikke når fotballen ruller igjen. Målet er likevel å fullføre sesongen.

Koronaviruset har rammet England hardt. Helsekrisen setter Premier League-fotballen ytterligere på vent.

Liverpool-spillerne og resten av Premier League må fortsette å vente på oppstarten av 2019/20-sesongen så lenge koronaviruset herjer. Foto: Phil Noble, Reuters / NTB scanpix

Den engelske toppdivisjonen skriver i en pressemelding at klubbene innser at de ikke kan starte opp igjen 2019/20-sesongen tidlig i mai. Det ble utfallet etter at de 20 Premier League-lagene holdt et videomøte fredag.

En ny dato er ikke fastsatt, og det blir presisert at en oppstart først skjer når det er trygt og passende å gjøre det. Premier League understreker at de jobber tett med resten av Fotball-England og myndighetene i jakten på en løsning.

«Det er et felles mål å fullføre de gjenværende liga- og cupkampene, og på den måten bevare integriteten til hver enkelt turnering. Men en oppstart vil bare skje med full støtte fra myndighetene og når det er i tråd med helserådene», står det i uttalelsen fra Premier League.

Spredningen av det svært smittsomme koronaviruset har skapt kaos i fotballverdenen. Foto: JOHN SIBLEY, REUTERS / NTB SCANPIX

Vondt til verre

Utsettelsen er den tredje på tre uker. I første omgang ble alle de fire divisjonene i Englands ligasystem innstilt frem til 3. april. Det samme gjaldt kvinnenes toppserie og flere cuper.

Bare en snau uke senere ble oppstarten flyttet til 30. april. Det skjedde etter at koronasituasjonen i Storbritannia hadde forverret seg markant. Siden har virusepidemien gått fra vondt til verre.

Fredag opplyste britiske helsemyndigheter at det hadde vært 684 koronadødsfall i landet det siste døgnet. Dermed har Storbritannia passert over 3600 døde som følge av koronaviruset.

Liverpool var få poeng unna å vinne Premier League før koronakrisen slo til. Vil sesongen kunne bli spilt ferdig? Foto: PHIL NOBLE, REUTERS / NTB SCANPIX

Mål om 30 prosent lønnskutt

Den hittil siste Premier League-kampen ble spilt 9. mars. Liverpool leder suverent med hele 25 poeng ned til Manchester City når ni serierunder gjenstår. Det store spørsmålet nå er om det blir mulig å fullføre sesongen.

En annullering vil bety at Liverpool går glipp av sin første ligatittel på 30 år.

Under fredagens møte ble det også vedtatt å innlede samtaler med spillerforeningen med mål om å oppnå lønnskutt på 30 prosent under koronakrisen. Av solidaritetshensyn ble det også bestemt å forskuttere 125 millioner pund (1,6 milliarder kroner) i økonomisk støtte til klubbene i de fem divisjonene under Premier League.

Disse klubbene er svært hardt rammet av at sesongen er satt på vent, og flere av dem risikerer å gå under om de ikke får hjelp.

For Premier League-klubbene er det av stor økonomisk viktighet å spille sesongen ferdig, ettersom man ellers vil miste enorme TV-inntekter. I verste fall vil det være snakk om over åtte milliarder kroner i tapt omsetning. Dette fordi avtalen med TV-selskapene krever at sesongen avvikles i sin helhet for at pengene skal betales ut.

Uefa med sterk advarsel

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har gitt sine 55 medlemsland klar beskjed om at de ikke må gi opp sine hjemlige serier. Uefa-president Aleksander Ceferin var fredag tydelig oppgitt over at Belgia ligaforening har anbefalt å avslutte inneværende sesong.

– Jeg synes ikke det er det rette å gjøre. Solidaritet går ikke bare én vei. Du kan ikke be om hjelp, og deretter på egen hånd bestemme hva som passer deg best, sier Aleksander Ceferin til den tyske TV-kanalen ZDF.

– Og jeg må si: Belgierne og de som måtte vurdere det samme akkurat nå, risikerer deltagelsen sin i de europeiske klubbturneringene neste år, legger han til.

Uefa jobber for at det kan bli spilt fotball i Europa i juli. Det kommer frem i et brev forbundet sendte ut torsdag.

PS! Ut over støtten til klubber i andre ligaer bevilget Premier League også 20 millioner pund (255 millioner kroner) i støtte til det britiske helsevesenet (NHS).