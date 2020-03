Kaoset i svensk langrenn fortsetter: – Det er tøft akkurat nå

I ett år har det vært uro i den svenske langrennsleiren. Sjefen i Sveriges skiforbund innrømmer at de sliter og må rydde opp.

Calle Halfvarsson etter nok en skuffende plassering under 10 km i Tour de Ski denne vinteren. Det har vært en tung vinter for mange svenske langrennsløpere. De som har lykkes har stort sett ikke tilhørt landslaget. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Stina Nilsson skifter idrett fra langrenn til skiskyting, begge herretrenerne forsvinner (Mattias Nilsson og Fredrik Uusitalo) og flere løpere vurderer satsing utenfor landslaget. Den tidligere langrennssjefen Rikard Grip ble sparket for ett år siden, var på vei tilbake, men ble stoppet. Smøresjefen forsvant og smørefiaskoene hopet seg opp i vinter.

– Det har vært et turbulent år og det har absolutt vært med på å gjøre det enklere å ta denne beslutningen, sa Stina Nilsson etter at hun fortalte om sitt skifte av idrett.

Hun har ikke lagt skjul på at hun ikke har vært tilfreds med tingenes tilstand på landslaget.

Karin Mattsson er president i Svenska Skidförbundet. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Kaos og krøll

I det hele tatt er det smått kaotisk i svensk langrenn etter den forkortede sesongen. Det svenske herrelandslaget har ikke vært i nærheten av toppen. Tre av de svenske jentene som har hatt en godkjent sesong (Linn Svahn, Moa Lundgren og Ebba Ribohm) har tilhørt rekruttlandslaget. Bare Ebba Andersson av de svenske seniorløperne kan sies å ha hatt en god sesong.

Nå står svensk langrenn foran en ny omorganisering. Det skal finnes nye folk til mange posisjoner i landslag hvor stemningen ifølge den svenske avisen Expressen har vært alt annet enn god denne sesongen.

Skal rydde nå

Hun som får det øverste ansvaret for å rydde opp er sjefen i Det svenske skiforbundet, Karin Mattsson.

– Det er klart det er en tøff situasjon akkurat nå, sier hun til Expressen.

Hun mener at det ikke er fullt så kaotisk som mediene vil ha det til. Men hun innrømmer også at det har en jobb å gjøre.

– Alle utøvere og ledere blir nå kontaktet for å gi sin vurdering av sesongen. Det er viktig at vi nå får kartlagt hele bildet, sier sjefen.

Stina Nilsson og Jonna Sundling etter lagsprinten i verdenscupen i Planica denne vinteren. Foto: MATIC KLANSEK / BILDBYRÅN

– Tragisk

Forbundet har fått kraftig kritikk av den SVTs kommentator Anders Blomquist.

– Jeg synes hele situasjonen er tragisk. Det på tas et skikkelig tak i dette og det må ryddes av toppene i forbundet, sier han til SVT.

Spesielt retter han kritikk mot generalsekretæren i det svenske skiforbundet, Ola Strömberg. Han svarer SVT slik.

– Det er vel ingen som har gått glipp av at situasjonen har vært noe annerledes denne sesongen. Men nå er vi glade for at vi har fått en ny langrennssjef på plass i Daniel Fåhraeus. Jeg er helt sikker på at han vil lykkes, sier generalsekretæren.

Fra næringslivet

Daniel Fåhraeus kommer fra næringslivet og er administrerende direktør for Pite Energi.

En virksomhet i Piteå, en by nord i Bottenviken som har et svært aktivt langrennsmiljø og hvor klubben til flere av landslagsløperne hører hjemme.

Fåhraeus har da også vært leder av Piteå Elit Skiklubb.