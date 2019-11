Vipers Ragnhild Valle Dahl ble toppscorer for Vipers i mesterligakampen mellom Vipers og Podravka. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Vartet opp med målshow da Vipers slo Podravka

Ragnhild Valle Dahl stor for elleve mål og bidro sterkt til at Vipers vant 34–28 over Podravka i mesterligaen for kvinner.

NTB

Etter lørdagens sjette og siste mesterligakamp for kvinner lå formsterke Vipers nå som nummer to i sin gruppe og var med det videre til hovedturneringen. Kroatiske Podravka derimot endte på fjerdeplass og er ute av gruppespillet.

I første omgang fulgte Podvraka hjemmelaget tett til 9-9, men så satte Heidi Løke inn støtet. For med tre raske mål bidro hun til at Vipers-jentene kunne gå til pause med sjumåls ledelse 20–13.

Etter hvilen fortsatte kroatene en desperat kamp etter mål og poeng, men til tross for flere mål klarte de ikke å ta igjen Vipers før dommeren blåste i fløyta.

Ragnhild Valle Dahl bidro sterkt til målfest i Kristiansand og ble kampens toppscorer. 21-åringen scoret på hele elleve av 14 mulige. En annen som sendte hjemmelaget til seier var Heidi Løke som scoret på sju av sju mulige. Både June Andenaes og Vilde Kaurin Jonassnen bidro med fem og fire mål hver. Fem andre spillere bidro til at Vipers kunne juble for hjemmeseier lørdag.

Det var franske Metz som vant gruppen foran Vipers og med FTC fra Ungarn på tredjeplass.