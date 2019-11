Sandefjords med trener Martí Cifuentes rykket lørdag opp til Eliteserien med 1-0 mot Jerv. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Sandefjord klar for Eliteserien - Skeid rykket ned

Sandefjord rykket lørdag opp til Eliteserien etter 1-0-seier mot Jerv. Tom Nordlies Skeid rykket på dramatisk vis ned.

Laget fra hvalfangerbyen Sandefjord hadde satt seg selv i en glimrende posisjon før den nest siste runden i 1. divisjon. Ett poeng hjemme mot Jerv, som verken kunne rykke ned eller opp, ville være nok til å sikre avansementet til gode selskap.

Sandefjord skapte de største sjansene i den første omgangen, men måtte vente til 2. omgang for å få den forløsende scoringen. Spanjolen Rufo skled inn 1-0 i det 54. minutt da gjestenes keeper Benjamin Boujar ikke klarte å klarere innlegget til Vidar Ari Jonsson.

Etter scoringen kontrollerte mannskapet til Martí Cifuentes inn seieren og opprykket til Eliteserien.

– Vi snakket hele uken om å holde konsentrasjon på kampen, og ikke på hva som kunne skje etter den, selv om vi visste hva som skjedde med poeng. Laget gjorde en solid kamp. Vi hadde full kontroll, slapp ikke til målsjanser og scoret det viktige målet. En fortjent seier, sier Cifuentes til NTB.

Storbæk og Mjelde legger opp

Ved siden av opprykket mottok 35-åringen Erik Mjelde den største applausen fra tribunen da han ble byttet ut med et kvarter igjen å spille. Bergenseren legger nemlig skoene på hyllen etter sesongen med godt over 100 kamper for klubben.

Det samme gjør Håvard Storbæk fra Elverum. 33-åringen var med på sitt annet opprykk med Sandefjord etter overgangen fra Odd i 2016. Også han noterte seg for over 100 kamper i blå drakt.

– Det er greit å gi seg når fotball er morsomt. Jeg har fått være med på cupfinale, opp- og nedrykk. Det er stort å rykke opp, det er bra for klubben og ikke minst veldig fortjent. Jeg tror fundamentet for at Sandefjord blir i Eliteserien er hakket større enn sist, sier Storbæk til NTB.

Historiske Aalesund

Det sto lenge målløst på Ågotnes da Aalesund jaktet poengrekorden til Start i 1. divisjon. Seks minutter før slutt fikk laget et billig straffespark som Niklas Castro satte i mål til 1-0. Det var hans 16. mål for sesongen.

Aalesund satte dermed ny poengrekord i 1. divisjon. Den gamle hadde Start fra 2004, da laget oppnådde 74 poeng. AaFK står med 76 etter lørdagens seier.

Nest-Sotra hadde ingenting å svare med, og må mest sannsynlig få med seg poeng borte mot HamKam i siste serierunde for å beholde den siste kvalifiseringsplassen.

Kongsvinger tapte 1-2 hjemme mot Sandnes Ulf og er helt avhengig av å slå Jerv borte om laget skal ta den siste kvalifiseringsplassen fra Nest-Sotra.

Sogndal slo HamKam 3-0, mens KFUM Oslo tok seg av Strømmen med 3-0 på bortebane. Lagene møtes i siste serierunde og blir begge klare for kvalifisering med uavgjort.

Skeid og Tom Nordlie må ta turen ned til 2. divisjon etter uavgjort mot Notodden i den avgjørende kampen. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skeid rykket ned etter thrilleravslutning

Den avgjørende bunnkampen mellom Skeid og Notodden endte med dramatikk til siste slutt da Notodden fikk straffespark fire minutter på overtid da ballen traff armen til Ayoub Aleesami.

Straffen satte Gaston Salasiwa inn via keeper Idar Lysgård til 2-2. Dermed rykker Skeid ned til 2. divisjon, mens Notodden kan berge plassen om resultatene går deres vei i siste serierunde.

Johnny Buduson satte inn det første målet etter 20 minutter fra kloss hold. Drama startet imidlertid noen minutter før pause da dommer Sivert Amland pekte på straffemerket til Skeid for første gang etter holding i feltet. Salasiwa var sikker og satte inn 1-1.

Men på overtid i første omgang banket Johannes Andres Nuñez inn 2-1 for Skeid etter at han plukket opp en klarering fra Notodden-forsvaret.

Tom Nordlies mannskap må dermed ta turen ned til 2. divisjon. Med seier mot Start og Strømmen-tap mot Sandnes Ulf kan Notodden sende Strømmen ut i kvalifisering.