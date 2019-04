Klopp om den dramatiske innspurten: – Det er første gang vi kjemper om ligatittelen, men det er ikke den siste

LIVERPOOL: – Er dere deprimerte etter kampen i går?

Klopp startet torsdagens pressekonferanse med et spørsmål til journalistene, før han satte opp sitt velkjente og veldig hvite smil.

Det var dagen etter at Manchester United ikke sørget for at Liverpool er ligaleder tre runder før slutt, i kampen mange trodde kunne bli avgjørende for årets sesong.

– Som jeg forventet, sa Klopp. Han hadde sett at United prøvde alt de kunne, men Manchester City var rett og slett bedre. Pep Guardiolas lag vant nok en gang overbevisende, og nå er de lyseblå ett poeng foran Klopps menn.

Derfor må Liverpool slå allerede nedrykksklare Huddersfield fredag kveld, og de må gjøre det samme mot Newcastle og Wolverhampton i de to siste rundene.

Var 25 poeng bak City i fjor

Etter Manchester-derbyet onsdag kveld sa Guardiola at det denne sesongen er to klubber som virkelig er verdige vinnere av Premier League. Dagen etter sa Klopp seg helt enig. Liverpool vil trolig ende opp med sin beste poengfangst siden de startet å sparke ball i 1892, og siden har de vunnet ligaen 18 ganger. Likevel kan det altså være at utrolige 97 poeng ikke er nok.

– Vi spiller ikke bare for å bli mestere ved sesongslutt, selv om det er et stort mål. Guttene prøver hardt å få det til. Det er første gang vi kjemper om tittelen, men det er ikke den siste, forsikret Klopp.

Fakta: Tittelkampen – kamp for kamp Tabellen akkurat nå: 1. Manchester City 89 poeng (67 plussmål) 2. Liverpool 88 poeng (59 plussmål) Lagenes gjenstående kamper: Fredag: Liverpool-Huddersfield Søndag: Burnley-Manchester City 4. mai: Newcastle-Liverpool 6. mai: Manchester City-Leicester 12. mai: Brighton-Manchester City og Liverpool-Wolverhampton

Han er fullstendig klar over at fansen snart har ventet i 30 år på en ny ligatittel, men også at akkurat det ikke har noe å si for når det eventuelt skjer igjen.

– Egentlig er det overraskende at vi er med i kampen, for i fjor var vi 25 poeng bak City. Så det så jo ikke ut til at vi skulle klare det i år. Det er veldig, veldig bra at vi er med. Det er alt jeg kan si, og vi vil fortsette å jobbe, sa Klopp.

Han sier det blir spesielt hvis alt skal avgjøres 12. mai, men er mer enn fornøyd med sesongen. Laget er også det eneste i semifinalene i Champions League som også var der i fjor.

ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Nå beholder de roen

Klopp minnet reporterne om at flere på laget bare har spilt samme i ett år. Stammen er i midten av 20-årene, noe Klopp selv mener er den perfekte alderen for fotballspillere. De har fortsatt stort forbedringspotensial, samtidig som de allerede er usedvanlig gode.

Samtidig har han nå jobbet der i 3,5 år, og Klopp tror erfaringene de har sammen er en av årsaken til Liverpool denne sesongen ofte har avgjort jevne kamper mot slutten. Selv om det lenge har stått 0–0, har spillerne på litt utypisk Liverpool-vis fortsatt å spille sitt spill.

– Nå vet vi hva vi skal gjøre. Da blir du ikke overrasket om du er god, men heller ikke frustrert om det ikke går så bra. Du klarer iallfall å hente frem noe så du vinner kampen. Du mister ikke selvtillit, men det er normalt at det er sånn. Det er ikke spesielt for oss, sier Klopp.

Martin Rickett / TT NYHETSBYRÅN

Guardiola stolt av spillerne

Det samme kan også i høyeste grad sies å gjelde Manchester City denne sesongen. Etter triumfen på Old Trafford onsdag, sa Guardiola at spillerne kun hadde den kvelden å nyte seieren på.

– Jeg vet at folk kommer til å snakke om hvor vakre og kjekke vi er, spøkte spanjolen, og la til at det derfor er ekstra viktig at de kun konsentrerer seg om det viktigste før kampen mot Burnley på søndag.

– Vi må roe ned. Ikke lese aviser, ikke se på TV og ikke høre på radio. Spillerne må være i ro, spise og sove godt, sa Guardiola.

Han roste spesielt måten laget reiste seg etter den bitre tapet for Tottenham i Champions League forrige uke. City røk ut i kvartfinalen på aller mest dramatiske vis, men svarte med å slå både Tottenham og Manchester United i ligaen.

– Det er nok vanskelig for andre å forstå hvor vanskelig det var for oss å ryke ut av den vakre turneringen, sa Guardiola om den gjeveste europacupen.

Det vil uansett være et solid plaster på såret med nok et ligagull. City er også i FA-cupen, og kan dermed bli det første laget il å vinne alle de tre engelske turneringene i samme sesong.