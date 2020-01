Betinget fengsel for dopingtatt langrennsløper

Baldauf var en av løperne som ble pågrepet da politiet som ledd i etterforskningen av en dopingring slo til mot flere lags bosteder under ski-VM i Seefeld i fjor. Han ble tiltalt etter en paragraf i den østerrikske straffeloven som rammer dopingbruk blant toppidrettsutøvere.

Allerede i oktober ble Baldaufs lagkamerat Max Hauke dømt til fem måneders betinget fengsel. Hauke ble pågrepet midt under en ulovlig blodoverføring.

Baldauf har medgitt å ha benyttet bloddoping og veksthormoner for å bedre sine prestasjoner i langrennssporet, men hans forsvarere bestred aktoratets påstand om at dopingen hadde et økonomisk motiv og at han dermed gjorde seg skyldig i bedrageri.

Forsvarerne framholdt i retten at både Østerrikes skiforbund og utstyrsleverandøren visste om at han dopet seg og at han altså ikke førte dem bak lyset.

Både Baldauf og påtalemyndigheten varslet ifølge ORF at de vil anke dommen.

Flere rettssaker er på trappene i Østerrike som følge av «Operation Aderlass», som etterforskningen het. Allerede onsdag møter Georg Preidler og en annen tidligere sykkelrytter i retten. 27. januar starter rettssaken mot langrennsløperen Johannes Dürr, som er tiltalt både for egen doping og for å ha rekruttert andre utøvere for dopingringen. Han var også varsleren som satte politiet på sporet av dopingringen.

Saken mot sykkelproffen Stefan Denifl starter 3. februar.

Den tyske legen Mark Schmidt, som skal ha vært sentral i dopingringen, er i hjemlandet tiltalt blant annet for alvorlig kroppsskade. Etterforskningen avdekket 21 idrettsfolk som fikk hjelp til å dope seg. Så langt er navnene på 15 av dem kjent.