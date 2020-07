Grødem igjen og nå er Sandnes Ulf på opprykksplass

Med en gedigen andre omgang og et hav av sjanser snudde Sandnes Ulf 0–1 til 2–1 seier mot Ull/Kisa og opprykksplass på tabellen mandag kveld.

Se blikket! Magnus Retsius Grødem klistrer ballen i krysset og utligner. Foto: Anders Minge

Sandnes Ulf - Ull/Kisa 2–1.

Etter en fryktelig svak åpningsomgang, var det ikke mye som tydet på at Sandnes Ulf skulle innta andreplass og være ubeseiret etter fem serierunder.

Men dette Sandnes-laget har, som nevnt tidligere, karakter- og viljestyrke. Med Landu Landu inn sentralt, ble de siste 45 minuttene en ren overkjørsel, og igjen var det Bryne-gutten Magnus Retsius Grødem som måtte til for å få uttelling.

Frisparkene hans er i ferd med å bli en mare for motstanderne, så også for Ull/Kisa.

Først satte han ett i muren, reddet av Christian Aas med hånden, straffe.

Den misset Sanel Kapidzic.

Grødem var ikke ferdig

Men Grødem var ikke ferdig, han headet i stolpen, han headet utenfor og han fikk nok en sjanse fra vel 20 meter. I det 68. minutt prikket han ballen i krysset.

1–1.

Sandnes fortsatte å skape sjanse, den ene etter den andre, og på den åttende ble det uttelling.

André Sødlund skrudde like godt en corner rett i mål. Seier, 2–1, så fortjent, så fortjent, og imponerende av trener Steffen Landro og hans mannskap.

Det er ingen gitt å si når dette tar slutt, kanskje ikke før i eliteserien 2021.

Fakta Kampfakta og spillerbørs Sandnes Ulf - Ull/Kisa 2–1 (0–1) 1. divisjon fotball, menn, 5. serierunde Øster Hus Arena, Sandnes Mål: 0–1 Espen Garnås (16.), 1–1 Magnus Retsius Grødem (68.), 2–1 André Sødlund (86.) Gult kort: Horenus Tadesse, Sander Ringberg, Sandnes Ulf, Sverre Økland, Herman Haugen, Espen Garnås, Ull/Kisa. Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord Sjanser: 9–3 Hjørnespark: 6–5 Sandnes Ulf (3–5–2): Pål Vestly Heigre 5 Tord Johnsen Salte 5 Espen Hammer Berger 5 Christer Reppesgård Hansen 6 Sander Ringberg ut 69. 5 Johannes Hummelvoll-Nunez fra 69. André Sødlund 6 Horenus Tadesse 4 Magnus Rets Grødem 7 Ári Mohr Jónsson ut 45. 3 Christian Landu Landu fra 46. Sanel Kapidzic 5 Kent Håvard Eriksen 5 Ull/Kisa: Stefan Hagerup - Nikolas Walstad, Espen Bjørnsen Granås, Morten Sundli, Herman J. Haugen, Sverre Hjelle Økland, Christian Aas, Sverre Martin Torp, Henrik Loholt Kristiansen, Sebastian Remme Berge, Mesut Can.

Sandnes Ulf startet merkelig tamt, som om laget fryktet å miste noe de hadde spilt seg til og vunnet de første fire serierundene.

Vi noterte ikke en eneste sjanse til vertene de første 45 minuttene, litt trykk, et par gode forsøk via Sander Ringberg på høyre kant, et par forsøk på heading fra Kapidzic, noen gode løp fra Grødem på midten, noen gode pass fra Tadesse og Sødlund, ja, men aldri noe som virkelig minnet om muligheter for scoring.

Svak presisjon

Et par overganger ble ødelagt av svak presisjon da den avgjørende pasningen skulle tres gjennom Ull/Kisas forsvar.

Gjestene var faktisk langt mer truende, og selv om Jessheim-laget ikke skapte flere enn to målsjanser, var ledelsen ved pause definitivt fortjent.

Etter to påfølgende cornere og god gjenvinning fra Ull/Kisa ble Sandnes Ulfs største problem lagt åpent igjen: Å forsvare målet etter dødballer.

I det 16. minutt fikk midtstopper Espen Garnås gå uhindret til værs og scoret sikkert. Uhindret i Sandnes Ulfs egen 16 meter, har du hørt det før.

Ganske sikkert, for det skjedde i åpningskampen mot Øygarden og det skjedde mot Jerv i Grimstad. Begger ganger mot ordinære lag. Akkurat som Ull/Kisa.

Men det skjedde aldri mot Sogndal og aldri mot Lillestrøm. To topplag.

Spørsmålet trener Landro må stille seg: Er ikke spillerne på tå hev når motstanden ikke er topp, topp.

Heldigvis snudde alt etter pause, men det går ikke å spille slike omganger som den første og tro at det skal snu hver eneste gang.

Her må skjerping til fra første minutt uansett motstander.

Akkurat nå er tabellen veldig hyggelig lesing selv om Ranheim kan gå forbi tirsdag kveld etter kampen mot HamKam på Hamar.